Có ai ngờ Hoàng hậu của "Hoàn Châu Cách Cách" giờ lại đóng vai phụ trong "Diên hi công lược"

Một chi tiết thú vị được các fan của bộ phim Diên hi công lược phát hiện ra, ấy là Hoàng hậu độc ác, thủ đoạn của Hoàn Châu Cách Cách năm xưa (Đới Xuân Vinh đóng) cũng tham gia dự án này với một vai phụ. Trong Diên hi công lược, nữ diễn viên Đới Xuân Vinh đóng vai Na Lạp phu nhân, mẹ đẻ của Nhàn Phi (Xa Thi Mạn).

Đới Xuân Vinh ngày nào nay đã thành một phu nhân.

Một điều thú vị khác nữa, ấy là Diên hi công lược và Hoàn Châu Cách Cách lấy bối cảnh cùng một triều đại Càn Long. Các nhân vật xuất hiện trong Hoàn Châu Cách Cách bây giờ cũng lần lượt xuất hiện ở Diên hi công lược. Tuy là với diện mạo mới hơn xưa, nhưng tên gọi là của các nhân vật trong Diên hi công lược vẫn làm khán giả hào hứng liên tưởng đến một trời ký ức của Hoàn Châu Cách Cách năm xưa.

Đới Xuân Vinh trong "Diên hi công lược.

Trên fanpage của bộ phim, một số khán giả bày tỏ thích thú: "Đi một vòng tròn, vượt hơn 15 năm, cuối cùng Đới Xuân Vinh cũng quay lại với hậu cung của Càn Long", "15 năm trước đóng vai Hoàng hậu, 15 năm sau chỉ là một phu nhân, chẳng biết cô Đới Xuân Vinh có cảm xúc thế nào", "Nhìn cô ấy vẫn như thế, rất có dáng dấp của một phu nhân quyền quý đời Thanh", "Xem phim mà cứ nhớ tới Hoàn Châu Cách Cách, cả một trời tuổi thơ đấy chứ không xa đâu".

Đây là hình ảnh Hoàng hậu gây ám ảnh của "Hoàn Châu Cách Cách" năm nào.

Nhân vật Nhàn Phi là người có tính cách khá điềm đạm, an toàn. Vì không tranh chấp với đời nên suốt ngày, Nhàn Phi chỉ nhốt mình trong cung, mải miết thêu thùa may vá. Nhàn Phi đối với Càn Long là tình yêu thực lòng thực dạ, nàng có thể lặng lẽ hy sinh vì hoàng đế mà không cần chút ân tình báo đáp nào.

Xa Thi Mạn vai Nhàn Phi.

Ở tập 8 vừa phát sóng của Diên hi công lược, Nhàn Phi bất ngờ gặp biến cố khi mẹ cô - Na Lạp phu nhân từ ngoài cung chạy vào báo tin dữ. Ấy là em trai của Nhàn Phi có liên quan đến vụ án tham ô nghiêm trọng, đang bị hoàng đế Càn Long nhất quyết điều tra cho ra lẽ.

Vì lo sợ con trai gặp chuyện, mẹ của Nhàn Phi đã yêu cầu nàng xin xỏ cho em trai. Nhưng với tính cách của Nhàn Phi, hẳn nhiên nàng ta không đồng ý. Dự đoán là trong những tập phim sắp tới, khán giả sẽ còn được chứng kiến thêm nhiều tình tiết gây sốc về mẹ con Na Lạp phu nhân - Nhàn Phi.