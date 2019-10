Tăng Thanh Hà đăng ảnh tình tứ bên ông xã Louis Nguyễn nhân dịp cả gia đình chuẩn bị lễ Halloween

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Tăng Thanh Hà đã đăng tải hình ảnh ngồi tình tứ bên cạnh ông xã Louis Nguyễn ở một vườn bí ngô kèm một kí hiệu trái tim. Nhiều người cho rằng, có thể cả gia đình người đẹp 33 tuổi tới đây để lựa những trái bí ngô đẹp nhất về trang trí chuẩn bị đón lễ Halloween.

Theo đó, hôm qua 24/10 là sinh nhật của Tăng Thanh Hà, ông xã Louis Nguyễn cũng không quên gửi lời chúc mừng bà xã. Louis Nguyễn đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh chụp cùng bà xã với lời chúc mừng sinh nhật ngọt ngào dành cho Tăng Thanh Hà: "Happiest birthday to my lovely wife! We are blessed to have you in our lives" (tạm dich: Chúc mừng sinh nhật thật hạnh phúc tới bà xã đáng yêu của anh! Cả nhà thật may mắn khi có em trong cuộc sống này).



Để kỷ niệm ngày sinh nhật, thay vì đăng một tấm ảnh xinh đẹp của mình hiện tại thì Tăng Thanh Hà đã đăng một bức ảnh trong quá khứ lên trang cá nhân. Đó là bức ảnh Tăng Thanh Hà chụp cùng anh trai trong dịp sinh nhật 7 tuổi, lúc vẫn còn là một cô bé nhí nhảnh, đáng yêu.