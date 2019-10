Hé lộ quan hệ của Tăng Thanh Hà với gia đình Louis Nguyễn qua hành động của em chồng

Những câu chuyện xoay quanh Tăng Thanh Hà luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng, trong đó có mối quan hệ của "ngọc nữ" với gia đình chồng.

Mới đây, em gái của Louis Nguyễn là Rich Kid Tiên Nguyễn đã có hành động cho thấy mối quan hệ thân thiết với chị dâu Hà Tăng. Trên trang cá nhân của mình, Tiên Nguyễn đã chia sẻ hình ảnh của chị dâu kèm dòng chú thích: "Also Happy birthday my other sister" (Chúc mừng sinh nhật một người chị gái khác của tôi).

Qua chia sẻ của Tiên Nguyễn, có thể thấy cô xem Tăng Thanh Hà như chị gái ruột của mình chứ không đơn thuần là chị dâu.

Tăng Thanh Hà và Tiên Nguyễn dù là chị dâu - em chồng nhưng lại khá hợp và có mối quan hệ thân thiết với nhau. Dù vợ chồng Hà Tăng ở TP.HCM còn Tiên Nguyễn ở nước ngoài, các anh chị em trong nhà cũng không thường xuyên gặp nhau nhưng khi có dịp tụ họp, gia đình Hà Tăng lại khiến cộng đồng mạng ghen tị vì ai cũng xinh gái điển trai, sang chảnh và cực kỳ thân thiết.