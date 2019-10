Tăng Thanh Hà khoe ảnh năm 7 tuổi, chứng minh nhan sắc "ngọc nữ" đẹp từ bé

Vừa qua, Tăng Thanh Hà đã đón sinh nhật tuổi 33 trong rất nhiều lời chúc mừng từ các thành viên trong gia đình và người hâm mộ. Để kỷ niệm ngày đặc biệt này, "ngọc nữ" thay vì đăng một tấm ảnh xinh đẹp của mình hiện tại thì cô đã đăng một bức ảnh trong quá khứ lên trang cá nhân. Đó là bức ảnh Tăng Thanh Hà chụp cùng anh trai trong dịp sinh nhật 7 tuổi, lúc vẫn còn là một cô bé nhí nhảnh, đáng yêu.

Cô nhắn gửi đến anh trai: "With my big brother on my 7th Birthday! We have been so close since we were young! Thank you for sending me this photo, thank you for always be there for me! I love you so much" (Tạm dịch: Cùng với anh trai lớn của tôi trong sinh nhật 7 tuổi. Chúng tôi đã rất thân thiết từ lúc còn nhỏ. Cảm ơn anh vì đã gửi em bức ảnh này, cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh em. Em yêu anh rất nhiều).

Bên cạnh những lời chúc mừng sinh nhật từ các fan, ngay cả Ngô Thanh Vân cũng phải xuýt xoa khen ngợi Tăng Thanh Hà đã đẹp ngay từ bé. "Đả nữ" bình luận: "Xinh từ bé thế này cơ mà".

Cũng trong ngày sinh nhật hôm qua của Tăng Thanh Hà, nữ diễn viên đã tiết lộ gương mặt của cậu con trai Richard Nguyễn. Đây là lần đầu tiên Hà Tăng khoe ảnh cận mặt con trai gần và rõ nét như vậy. Cô viết: "Sinh nhật mình mà cả ngày mình dẫn bạn đi bảo tàng, ghé playground rồi tối đi xem biểu diễn nhào lộn! Bạn thích lắm làm mình vui theo!".