Song - Song ly hôn sau rất nhiều thề ước: Tình yêu không là mãi mãi và trái tim có thể đổi thay

Cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo kết thúc chuyện tình của mình rầm rộ cũng như cách mà họ bắt đầu, khiến cả châu Á một lần nữa lại chấn động như cái ngày họ nắm tay nhau bước vào lễ đường 2 năm trước.



Chuyện "vợ chồng nhà người ta" mà sao kéo được tâm trạng của bao nhiêu người đi xuống thế? Có lạ gì đâu về một cuộc tình hợp tan, một cuộc hôn nhân tan vỡ? Nhưng vì đó là Song - Song cơ mà, vì đó là cặp đôi đã khiến bao nhiêu người tin rằng: "Đấy tình yêu vẫn còn những điều kì diệu như thế" và rồi cuối cùng vẫn khóc trong nước mắt: "Giờ đã biết tại sao truyện cổ tích đến đám cưới của hoàng tử và công chúa là... hết phim rồi".

Ngày hôm nay, khi tin Song Joong Ki đệ đơn ly hôn với Song Hye Kyo, người ta lại truyền tai nhau lời thề của "chàng quân nhân" trong lễ đường cổ tích ngày trước: "Tôi đồng ý lấy Song Hye Kyo làm vợ. Tôi xin thề: Chúng tôi sẽ cùng nhau đi qua những con đường mà tất cả mọi người trên thế giới đều phải đi qua trong cuộc đời. Có thể sẽ gặp giông tố, bão bùng, thậm chí sẽ có lúc bị gục ngã. Nhưng, mỗi lần như thế, chúng tôi sẽ cùng nắm chặt tay nhau, dũng cảm đứng lên, dùng nụ cười tinh nghịch để nói với đối phương rằng 'đây chẳng phải là chuyện gì to tát'. Và, chúng tôi cũng sẽ học được cách kiên cường và dũng cảm để tiếp tục cuộc hành trình đã chọn".

Lời của Song Joong Ki đã có điều lường trước về hôn nhân: "Có thể sẽ gặp giông tố, bão bùng, thậm chí sẽ có lúc bị gục ngã". Chàng diễn viên 8x cũng hứa hẹn "Mỗi lần như thế, chúng tôi sẽ cùng nắm chặt tay nhau, dũng cảm đứng lên", nhưng lần này họ đã không đứng lên. Đường đi nếu tính bằng tuổi thọ một cuộc hôn nhân thì chỉ mới được gọi là bắt đầu vì mới chỉ vẻn vẹn chưa đầy 2 năm.

Trong đám cưới "cặp đôi vàng" này đã sử dụng hoa Platycodon để trang trí lễ đường, mang một thông điệp vô cùng ý nghĩa: "Tình yêu vĩnh cửu", nhưng tiếc là, mong muốn ấy cuối cùng đã không thành hiện thực.

Chợt nhớ trong bài hát November Rain của nhóm rock nổi tiếng Guns N' Roses có câu: "Nothing lasts forever. And we both know hearts can change" - tạm dịch là: "Chẳng có gì là mãi mãi, và chúng ta đều biết trái tim có thể đổi thay". Đó là thực tế chúng ta phải chấp nhận; dù rằng ai cũng vẫn mong chờ, hy vọng một thứ bền lâu, một thứ từ đầu đến cuối.

"Tình yêu thực sự thời nay đã chết, chỉ còn lại những cảm xúc nhất thời gọi là yêu", có bao nhiêu người đã nghĩ thế và hoang mang và hoài nghi sau những cái kết chẳng có hậu chút nào từ đám cưới cổ tích, từ những cặp đôi mà họ cho rằng là tượng đài tình yêu ấy.



Có người cũng nói vui vì là Song - Song nên họ là 2 đường thẳng song song, chẳng bao giờ gặp nhau. Người thực tế hơn thì bảo họ đã yêu nhau bằng cảm xúc rất thật, nhưng với hôn nhân chỉ có cảm xúc không thì chẳng bao giờ có thể đủ.

Đó cũng là chuyện của đời thật khi không ít các cặp đôi khi yêu đã từng thề non, hẹn biển: "Anh/em sẽ yêu em/anh mãi mãi", "yêu đến khi chết", "không buông tay đến hơi thở cuối cùng" mà rồi vẫn phải chép miệng "mãi mãi là bao lâu"... Hôn nhân có thể bắt đầu bằng cảm xúc nhưng để duy trì hạnh phúc cần phải học, cần phải đi qua cả những đau thương, và nhớ là nhất định đừng... buông.

Song - Song chia tay là chuyện của cá nhân họ, nhưng đã "ảnh hưởng" đến bao nhiêu trái tim vốn cho rằng tình yêu vẫn là điều tuyệt diệu nhất khi khi chứng kiến ngày họ đã nắm tay nhau bước vào lễ đường. Chúng ta đã từng tưởng rằng sẽ yêu nhau chết thôi, cùng tưởng tượng 1 ngày vào tuổi xế chiều sẽ nắm tay nhau cùng đi dạo, nhưng rồi "bùm" 1 cái đôi bên đều muốn biến mất trong cuộc đời nhau. Nhưng là nói thế thôi, đến lúc "bùm" thì đã có hàng loạt những tia lửa tóe lên từ trước đó mà chẳng ai chịu dập tắt đi.

Kết hôn, chúng ta tin rằng đã là của nhau đến mức chẳng cần giữ. Chúng ta là của nhau đến mức sống thật với 100% con người mình, nhưng đối phương lại chỉ hài lòng ở 70% trước đó mà họ từng biết. Để trung hòa 2 con người trong một mối quan hệ phức tạp như hôn nhân thì cần đến bao nhiêu kỹ năng để... sống sót, còn chưa nói để một cuộc hôn nhân sống khỏe lại là chuyện khác.

Hôn nhân thực sự không phải là giấc mơ cổ tích, nên ban đầu càng vẽ đẹp bao nhiêu thì về sau càng dễ thất vọng bấy nhiêu. Như đám cưới cổ tích Song - Song rực rỡ bao nhiêu, đến lúc ly hôn cũng khiến hàng loạt fan "gào khóc" như chính chuyện tình của mình chấm dứt vậy. Người ta đưa ra biết bao giả thuyết rằng có kẻ thứ 3, người thứ 4 trong cuộc hôn nhân ấy. Sự thật thế nào chỉ có Song Joong Ki và Song Hye Kyo mới biết. Ngoài ra, còn một sự thật khác, là họ đã quyết định buông tay nhau.

Chẳng có gì là mãi mãi cả, gặp nhau là duyên, còn muốn ở bên nhau hay không là sự lựa chọn. Con người ta lại thường hay đổ lỗi cho duyên phận mà không nghĩ rằng 1 trong 2 hoặc cả 2 đều có lỗi. Hạnh phúc ở ngay trước mắt, nhưng ta lại đặt nó ra xa, trong khi hạnh phúc vốn dĩ chẳng xa hoa.

Dẫu sao, chuyện đã xảy ra rồi thì cũng đừng quá đau buồn hay nuối tiếc. Đổ vỡ này là bài học cho sự trưởng thành ở một thời điểm khác. Chúng ta đều không phải là người trong cuộc tình Song - Song ấy để phán xét. Nhưng ít nhất hãy biết hiện thực của hôn nhân để thích ứng với nó, để không buông tay vì một cơn... lên đồng, để lúc khó khăn nhớ ngày bắt đầu tươi đẹp thế nào.

Mãi mãi là bao lâu? Khi còn có nhau ở trong tim thì sẽ là mãi mãi. Nhưng làm sao còn ở trong tim nhau hãy tự tìm ra con đường cho chính mình. Bởi ai trong đời sau tất cả những xa hoa, ồn ào cũng chỉ mong được bình yên bên một người. Không thề thốt, không hứa hẹn, cũng chẳng cần làm cho cả thế giới phải ghen tị, chỉ cần bàn tay người kia nắm lấy là trái tim đã bình yên, hạnh phúc và thiết tha.