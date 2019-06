Song Joong Ki "tình" với đàn chị Kim Ok Bin thế này bảo sao netizen chẳng rần rần tin ngoại tình, thay lòng đổi dạ

Mới đây, showbiz Hàn dậy sóng trước thông tin Song Hye Kyo ly hôn Song Joong Ki sau 2 năm kết hôn. Cuộc hôn nhân từng được xem là biểu tượng cho tình yêu đã đi đến cái kết chẳng ai mong muốn.

Giữa những thông tin về chuyện ly hôn, cư dân mạng lại ồn ào nguyên nhân là do có sự xuất hiện của kẻ thứ 3. Thậm chí, cư dân mạng còn chỉ đích danh nữ diễn viên Kim Ok Bin - người đảm nhận vai nữ 2 trong bộ phim Niên sử ký Arthdal.

Kim Ok Bin cực xinh đẹp trong phim.

Niên sử ký Arthdal mới đi qua những tập đầu nhưng màn tương tác của Kim Ok Bin và Song Joong Ki khá nhiều. Mặc dù không đóng vai tình nhân nhưng cả hai lại có khá nhiều cảnh chung với nhau.

Trong phim, Kim Ok Bin vào vai Taealha - con gái của Miheul và là trưởng nữ của gia đình Hae. Cô là người sống sót sau cuộc chiến tranh vĩ đại suốt 20 năm. Ngay từ khi còn bé, Taealha đã luôn lau chùi và mài sắc vũ khí của mình để sử dụng khi trưởng thành. Cô thường được gọi là "Người mạnh mẽ nhất còn sống" vì kỹ năng sử dụng kiếm thuật thiên tài. Cô được phong làm hoàng thái hậu đầu tiên của vương quốc Aseudal.

Cảnh Song Joong Ki quỳ gối trước Kim Ok Bin trong phim.

Trong phim, Kim Ok Bin có chuyện tình yêu với Tagon - vai diễn do Jang Dong Gun đảm nhận. Tagon là anh hùng chiến tranh, người đã mang đến chiến thắng trong cuộc chiến vĩ đại 20 năm.

Vẻ ngoài sang chảnh của Kim Ok Bin trong Niên sử ký Arthdal.

Còn Song Joong Ki đảm nhận 2 vai (song sinh) là Eun Som và Sa Ya. Nếu Eun Som sống cùng bộ lạc Wahan thì người anh em sinh đôi Sa Ya lại được Tagon mang về nuôi dưỡng từ bé và Taealha là người trực tiếp chăm sóc.

Rõ ràng không đóng vai yêu nhau, nhưng cả hai lại tương tác rất tốt và rất "tình".

Chính vì thế, nhân vật Sa Ya này tương tác khá nhiều với Taealha (Kim Ok Bin). Do được Taealha (Kim Ok Bin) nuôi dưỡng từ bé, nên Sa Ya và nhân vật này có mối liên hệ đặc biệt, Taealha luôn ngăn chặn mong ước bỏ trốn của Sa Ya thậm chí là giết đi cô gái mà nhân vật này yêu thích.

Chính vì thế, Sa Ya (Song Joong Ki) luôn mang trong mình sự căm hận nhưng không thể nào chống đối đối với Taealha (Kim Ok Bin).

Hiện tại, Niên sử ký Arthdal đang đi đến tập 8.