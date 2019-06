Say rượu chửi bới nhân viên sân bay, khách bị từ chối vận chuyển

Theo đó, một nam hành khách tên N.A.T đi chuyến bay VN208 từ TP.HCM đi Hà Nội. Tại nhà ga quốc nội Tân Sơn Nhất, khi được hướng dẫn đi lối ưu tiên, nam hành khách người nồng nặc mùi rượu bia này đã liên tục chửi bới, lăng mạ nhân viên kiểm soát an ninh hàng không.

Khi được mời về trụ sở làm việc của cảng, hành khách này vẫn kiên quyết không hợp tác với hãng hàng không và nhà chức trách hàng không. Nhà chức trách, hãng hàng không buộc phải từ chối phục vụ nam hành khách say xỉn này.

Một hành khách đã bị từ chối vận chuyển vì say rượu, lăng mạ nhân viên sân bay

Theo quy định mới nhất tại Thông tư số 13/2019 của Bộ GTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam chính thức có hiệu lực từ 1/6/2019, khách bị mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích sẽ không được chấp nhận chuyên chở.

Trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực, dù chưa có bất kỳ quy định nào về việc cấm hành khách say rượu đi máy bay, nhưng theo quy định nội bộ của ngành hàng không, nếu hành khách say xỉn mất kiểm soát khi làm thủ tục hàng không, tức chưa vào phòng chờ hãng bay có quyền từ chối làm thủ tục cho hành khách này.

Nếu hành khách nào do uống rượu bia mà có hành vi gây rối, làm mất an ninh trật tự tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay và nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng thì sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 3.000.000 -5.000.000 đồng.