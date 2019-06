Chính sách mới từ tháng 6/2019: Uống rượu bia say xỉn sẽ không được lên máy bay

Cụ thể hơn, theo thông tư 13/2019/TT-BGTVT, quy định chi tiết về "Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam", tại chương II, mục 3, Điều 58. Tại điều này quy định rõ về kiểm tra, giám sát an ninh hàng không đối với hành khách bị mất khả năng làm chủ hành vi.

Ảnh minh họa.

Theo đó, hành khách mất khả năng làm chủ hành vi bao gồm hành khách mất khả năng làm chủ hành vi do bệnh tâm thần và mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia và các chất kích thích. Các hãng hàng không có quyền không chấp nhận chuyên chở hành khách mất khả năng làm chủ hành vi do dử dụng rượu, bia và các chất kích thích.

Cũng theo Thông tư này, hành khách được mang tối đa 01 lít chất lỏng lên các chuyến bay quốc tế; dung tích mỗi bình chứa 100ml và phải được đóng kín hoàn toàn.

Ngoài ra, trong tháng 6/2019, quy định về việc giảm số lượng của cán bộ, công chức cấp xã cũng sẽ có hiệu lực.

Từ ngày 25/6/2019, Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố sẽ chính thức có hiệu lực.

Cụ thể, tại thông tư này, điều 4 quy định về số lượng cán bộ, công chức cấp xã được sửa đổi bổ sung như sau: Loại 1: tối đa 23 người; Loại 2: tối đa 21 người; Loại 3: tối đa 19 người.

Đối với xã, thị trấn bố trí Trưởng công an xã là công an chính quy thì số lượng cán bộ, công chức nêu trên giảm 01 người. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã bao gồm cả cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã.