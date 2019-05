Sau Mỹ, đến lượt báo Hàn đưa tin vụ "Vợ Ba" dừng chiếu vì cảnh 18+ gây sốc của thiếu nữ 15 tuổi

Vụ việc phim Vợ Ba do Nguyễn Phương Anh làm đạo diễn dừng chiếu tại Việt Nam sau 4 ngày ra mắt tiếp tục thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả. Chiều 22/5, các cơ quan truyền thông của Hàn Quốc như JoongAng Ilbo, Kinh tế Hàn Quốc, Thời báo kinh tế Seoul, Yonhap News đồng loạt đăng tải thông tin về Vợ Ba. Cùng thời điểm, tờ Hollywood Reporter của Mỹ cũng đăng tải thông tin này.

Trà My quay phim Vợ Ba khi chỉ có 13 tuổi.

Trong các bài đăng, báo Hàn và Mỹ có đề cập đến chuyện Vợ Ba dừng chiếu vì cảnh nóng gây tranh cãi của nữ diễn viên Trà My. Thời điểm quay Vợ Ba, Trà My chỉ mới 13 tuổi. Đến hiện tại, cô bé đã 15 tuổi. Tuy nhiên, theo nhiều khán giả, dù Trà My 13 hay 15 tuổi thì việc quay cảnh làm tình, sinh con, mang bầu, thủ dâm, hôn môi đồng tính cũng là điều không thể chấp nhận được.

Thông tin về phim Vợ Ba xuất hiện trên báo Hàn.

Tại Hàn Quốc, khán giả cũng phản đối chuyện ekip sản xuất phim Vợ Ba cho Trà My tự mình đóng cảnh nóng. Một số người yêu cầu phạt đạo diễn Nguyễn Phương Anh. Một số người khác lại đặt câu hỏi về trách nhiệm của gia đình khi cho phép Trà My phô bày cơ thể khi chưa đến tuổi vị thành niên.

Báo Mỹ cũng đăng tin về bộ phim.

Về phần Trà My, trước những lùm xùm quanh cảnh nóng của mình, nữ diễn viên chia sẻ: "Em không trách dư luận. Những ý kiến trái chiều, em không quan tâm và không có ý kiến gì. Việc không đọc, xem những ý kiến ấy sẽ giúp em không phải chịu bất kỳ áp lực nào".

Mẹ Trà My - chị My Na lại lên tiếng rằng: "Tôi hoàn toàn lường trước được việc khán giả có thể phản ứng trước việc bé Trà My đóng phim ở tuổi nhỏ, nhưng chúng tôi rất thất vọng về cách mà một số báo ra bài liên tục có chủ đích và đang định hướng dư luận khiến đề tài này trở thành một vấn đề xã hội để câu view. Tôi không rõ khi họ làm vậy họ có nghĩ đến cảm giác của cô bé và gia đình hay không hay vô tình họ đang có những hành vi xâm hại trẻ em vì những tin tức gây tổn hại về tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em".

"Tại sao các bạn không quan tâm đến việc mẹ con tôi hạnh phúc ra sao khi tận mắt chứng khiến những khán giả quốc tế cảm động và tán thưởng như thế nào sau khi xem phim? Sao không quan tâm đến việc con tôi vui sướng và hãnh diện như thế nào mỗi lần ra quốc tế, khi các khán giả đặc biệt là những khán giả lớn tuổi họ đã xếp hàng trật tự hàng giờ đồng hồ để được xin chữ kí và nói lời cảm ơn đến ekip làm phim vì đã cho họ những giây phút tuyệt vời khi thưởng thức Vợ Ba".