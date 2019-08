Sau một lần con gái mắc bệnh nhiễm trùng da nghiêm trọng, người mẹ này đã quyết định không bao giờ để người khác động vào con mình

Khả năng người lớn lây bệnh cho trẻ nhỏ hoàn toàn có thể xảy ra, minh chứng cụ thể là câu chuyện mà một bà mẹ người Malaysia chia sẻ về trường hợp cô con gái 5 tháng tuổi của mình bị nhiễm trùng da khiến khuôn mặt bị sưng và đau.

Đó là vào ngày 2 tháng 8, cô nhận thấy mắt phải của con gái bị sưng. Cô và chồng nghĩ rằng con gái mình đã bị kiến cắn vì trước đó cô bé cũng bị tương tự như vậy. Vào ban đêm, miệng và mắt của bé ngày càng đỏ và sưng lớn hơn. Sáng hôm sau, họ đưa bé đến phòng khám vì nghĩ rằng bé có thể bị dị ứng.

Lúc đầu, bác sĩ đã kê cho người mẹ một loại kem để về thoa cho con. Họ về nhà và nghĩ rằng mọi chuyện thế là ổn. Tuy nhiên, vào ngày Chủ nhật (ngày 4 tháng 8), người mẹ đã rất sốc khi thấy tình trạng của con xấu đi nhiều hơn, da quanh miệng bị đỏ, sưng và bong tróc. Ngay lập tức, họ đưa con đến khoa cấp cứu của bệnh viện. Lúc này, mắt cô bé sưng đến nỗi gần như không thể mở ra trong khi miệng bị đỏ và bong tróc. Vào ban đêm, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nữa vì vết thương bắt đầu chảy máu.

Bác sĩ trực lúc đó giải thích với người mẹ rằng đó không phải là dị ứng thông thường mà con gái cô thực ra là bị nhiễm trùng da.

Theo bác sĩ, cô bé 5 tháng tuổi đã mắc phải hội chứng chốc lở và bỏng da, thường là do tiếp xúc với da. Nguyên nhân có thể là do ai đó bị nhiễm trùng và đã lây cho cô bé trong khi tiếp xúc với bé. Người mẹ nói rằng từ giờ trở đi, cô sẽ hết sức cẩn thận để không để người khác bế và tiếp xúc trực tiếp với con mình. May mắn thay, sau khoảng 5 ngày nằm viện, bác sĩ nói rằng cô bé có thể được xuất viện vì đang dần hồi phục tích cực.



Theo báo cáo của Mayo Clinic, bệnh chốc lở được định nghĩa là một bệnh nhiễm trùng da phổ biến và rất dễ lây lan, chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh và trẻ em. Bệnh thường xuất hiện dưới dạng vết loét đỏ quanh mũi, miệng, tay và chân. Đối với hội chứng da bị bỏng, thông tin trên Healthline nói rằng đó là do vi khuẩn Staphylococcus aureus gây ra và thường gặp ở trẻ em dưới 6 tuổi với sự xuất hiện của vết loét. Cả hai bệnh nhiễm trùng này đều dễ dàng lây truyền qua tiếp xúc da kề da.

Người mẹ nói rằng cô rất đau lòng và buồn khi thấy con gái mình như thế này, vì vậy cô muốn chia sẻ những gì gia đình mình đã trải qua để cảnh báo cho các bậc cha mẹ khác. Cô nói rằng cô đã trải qua qua mọi chuyện một cách khó khăn và khuyên những người khác nên thận trọng hơn với những đứa trẻ và sự tiếp xúc của người khác với chúng.

Cũng có con lây bệnh do tiếp xúc với người lớn nhưng không may mắn, thông tin chia sẻ trên trang Fox News năm 2018 chia sẻ, một người mẹ sống tại Vương quốc Anh đã rất đau buồn về việc đứa con 3 tháng tuổi của mình đã qua đời vì nhiễm trùng do lây từ người lạ.

Người mẹ có tên Emily Vanderbrouckcho cho biết con gái của cô là Fleur Edwards đã được nhiều người hôn và âu yếm tại một sự kiện gây quỹ. Mọi thứ ban đầu dường như bình thường và cô bé không biểu hiện bất kỳ triệu chứng lạ nào. Mọi chuyện vẫn ổn vào tối hôm trước nhưng rồi trở nên tồi tệ vào sáng hôm sau. Vợ chồng cô phát hiện con bé không thức dậy, cơ thể bé đã lạnh và dù đã nỗ lực hồi sức tim phổi nhưng cũng không có tác dụng.

Gia đình bé Fleur Edwards.

Khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy cô bé đã bị dương tính với Streptococcus Nhóm B (GBS) - một loại nhiễm trùng do vi khuẩn. Theo các bác sĩ, trong số những người đã ôm và hôn cô bé ngày hôm trước, rất có thể có những người đã không rửa tay sau khi đi vệ sinh và vô tình lây bệnh cho cô bé.

Theo Hiệp hội Mang thai Hoa Kỳ, vi khuẩn gây ra nhiễm trùng GBS có thể được tìm thấy trong âm đạo, trực tràng và ruột khỏe mạnh của người trưởng thành và hầu hết mọi người không có triệu chứng. Khi mang thai, em bé có thể bị nhiễm trùng từ đường sinh dục của người mẹ khi sinh có thể gây ra các bệnh nghiêm trọng bao gồm nhiễm trùng huyết, viêm phổi, viêm màng não hoặc co giật.

Tất cả phụ nữ mang thai nên được kiểm tra GBS trong quá trình chăm sóc trước khi sinh để có thể sử dụng kháng sinh tiêm tĩnh mạch trong khi chuyển dạ để giảm nguy cơ truyền bệnh cho em bé.

GBS khởi phát muộn, có thể xảy ra trong vòng một tuần hoặc vài tháng sau khi sinh, có thể được chuyển qua trong khi sinh đường âm đạo hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với người có GBS. Triệu chứng phổ biến nhất của GBS khởi phát muộn là viêm màng não.