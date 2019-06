Sau cả tuần nắng nóng thiêu đốt, Hà Nội bất ngờ mưa giông, người dân đội mưa đi làm

Theo dự báo thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Cũng theo ghi nhận, trong đêm vừa qua, tại nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra những cơn mưa lớn kèm theo gió cấp 2-3.

Đến 11h cùng ngày nhưng ngoài trời vẫn còn rất tối, nhiều cửa hàng, công sở và tòa nhà chung cư vẫn còn sáng đèn như vào thời điểm mỗi buổi chiều tối đã đến. Đặc biệt, rất nhiều phương tiện tham gia giao thông vẫn còn bật đèn pha.

Chia sẻ với PV, anh Minh một chủ phương tiện cho hay: "Đặc biệt đối với những xe ô tô đời mới có cảm biến ánh sáng, nó sẽ tự bật khi đi vào khu vực ở ngưỡng tự động".

Một số hình ảnh PV ghi nhận ở địa bàn Hà Nội vào trưa cùng ngày.

Khu vực Thịnh Liệt, Hoàng Mai trời vẫn tối như buổi sáng sớm

Khung cảnh yên ắng, vắng vẻ hơn nhiều so với thường nhật

Nhiều phương tiện tham gia giao thông vẫn phải bật đèn

Hầu hết các xe đời mới đều bật đèn do cảm biến nhận biết độ sáng

Mặc dù đã gần 11h trưa, nhưng nhiều phương tiện tham gia giao thông vẫn phải bật đèn để đảm bảo an toàn khi di chuyển, 1 số khu vực đường sá khá ùn tắc. Ảnh: Minh Khôi

Trời vẫn còn mưa nhỏ, thời tiết Hà Nội hiện khá mát mẻ. Ảnh: Minh Khôi

Đường tắc và trơn trượt khiến người dân di chuyển khá khó khăn. Ảnh: Minh Khôi

Khu vực chung cư ở Thanh Trì nhiều cửa hàng luôn bật đèn biển hiệu vì trời tối

Không khí Hà Nội như mùa Đông. Trời âm u và thiếu ánh sáng.

Một số cung đường khác lại vắng vẻ so với thường nhật

Cảnh hiếm hoi giữa mùa hè

Không khí khá mát mẻ

Theo trung tâm Dự báo Khí Tượng Thủy văn Trung ương, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 120mm/24 giờ). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Cảnh báo mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 25/6. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng. Trên các sông suối vùng núi phía Bắc khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-3m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi (đặc biệt là các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La), ngập lụt vùng trũng.

Trong khi đó, tại Trung Bộ, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên khu vực này tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.

Nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới. Rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1-2.