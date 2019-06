Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 - 25 độ Vĩ Bắc đang bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam, dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên từ chiều và đêm 23/6 đến ngày 25/6, ở Bắc bộ có mưa rào và rải rác có giông; riêng các tỉnh vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Khu vực Hà Nội, từ đêm nay có mưa rào và giông.