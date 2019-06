Clip: Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm hơn 60 độ C do hiệu ứng đô thị, mặt đường ở nhiều tuyến phố như bốc hơi

Hai ngày nay, các tỉnh miền Bắc hứng chịu đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt được thông báo lên tới trên 40 độ C (nhiệt độ ngoài đường còn lên tới 50 - 60 độ C do hiệu ứng đô thị), làm đảo lộn cuộc sống của người dân, nhất là những người vẫn phải ra đường mưu sinh.

Người dân mướt mồ hôi trong cái nắng như thiêu của Hà Nội.

Thời tiết ngoài trời đo được lúc 11h trưa là hơn 60 độ C.

Tại Hà Nội, thời tiết nắng nóng khiến người dân không muốn ra đường. Còn với những người có công việc phải ra ngoài những ngày này, khẩu trang, mũ, áo chống nắng dường như là vật bất ly thân.



Trước thời tiết nắng nóng kinh hoàng, chúng tôi đã làm một cuộc khảo sát kiểm tra nhiệt độ trên mặt đường vào giữa trưa. Theo đó, nhiệt độ lúc 11h trưa vào ngày hôm qua (22/6) đạt ngưỡng cao nhất là 40 độ C. Tuy nhiên, thực tế ngoài trời có lúc vượt ngưỡng 60 độ do hiệu ứng đô thị.

Một tài xế xe ôm tranh thủ chợp mắt dưới gầm cầu giữa thời tiết oi bức

Đặc biệt, tại một số tuyến đường ít bóng cây xanh như đại lộ Thăng Long. Đỗ Đức Dục, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng,... mặt đường như bốc hơi, xuất hiện ảo ảnh.



Nắng nóng cộng với nền nhiệt ngoài trời luôn ở mức cao khiến nhiều người đi đường mệt mỏi. Khi di chuyển trên "chảo lửa" Hà Nội nhiều người tranh thủ tấp vào những bóng râm ven đường, gầm cầu làm chỗ trú chân.

Một bác bảo vệ trùm đầu kín mít bằng khăn mặt, trang bị thêm găng tay, kính râm, quạt tích điện chống nắng.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Xuất (ở Phú Xuyên, Hà Nội), "Từ đầu mùa hè 2019, đợt nắng nóng này là gay gắt nhất. Tôi có quạt tích điện, trùm khăn mặt kín cũng như là kính chống nắng để đảm bảo sức khoẻ".



Sang đến nay hôm nay, dù trời đã bớt nắng nóng gay gắt hơn hôm qua, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội, phổ biến 35-37 độ nhưng thời tiết vẫn khá oi bức, ngột ngạt. Chỉ cần bước chân ra đường là mồ hôi đầm đìa, khá khó chịu. Những người dân sinh sống tại Hà Nội những ngày này, có lẽ luôn mong chờ một cơn mưa giải nhiệt sẽ đến, chấm dứt tình trạng nắng nóng kéo dài vừa qua.