Rò rỉ bản demo ca khúc "As If It's Your Last" được hát bởi 2NE1: Netizen tranh cãi BLACKPINK "cướp" hit đàn chị?

As If It's Your Last là ca khúc thành công trong sự nghiệp của BLACKPINK khi giúp nhóm gặt hái hàng loạt giải thưởng cũng như đạt được thành tích trên các bảng xếp hạng.

Ở mặt trận YouTube, MV As If It's Your Last cũng có hơn 700 triệu lượt view, cho thấy mức độ yêu thích của khán giả dành cho bản hit này là vô cùng lớn.

Tuy nhiên mới đây, một tài khoản trên Twitter đã đăng tải đoạn video ngắn bản demo ca khúc As If It's Your Last được thực hiện bởi giọng hát của girlgroup cùng công ty - 2NE1.

Rò rỉ bản demo ca khúc As If It's Your Last được hát bởi 2NE1.

Rất nhanh chóng, cư dân mạng đã lan truyền video của ca khúc. Mặc dù đây chỉ là bản demo nhưng không khó để nhận ra giọng của Park Bom và CL trong đoạn video này.

Theo nhiều cư dân mạng, đây là ca khúc của 2NE1 thu âm trước khi BLACKPINK được ra mắt. Tuy nhiên không may là scandal chất cấm của thành viên Park Bom "nổ" ra cộng với việc "đóng băng" các lịch trình của nhóm dẫn đến việc tan rã nên As If It's Your Last đã được giao lại cho nhóm nhạc đàn em cùng công ty là BLACKPINK.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có ý kiến phản bác khi cho rằng, người tung đoạn video đã mashup ca khúc Go Away của 2NE1 trên nền nhạc bản hit As If It's Your Last . Thêm vào đó, cả hai ca khúc này đều được nhà sản xuất Teddy "nhúng tay" nên giai điệu sẽ có phần giống nhau.

Go Away - 2NE1.

As If It's Your Last - BLACKPINK

Trước đây, trên diễn đàn DC Inside cũng từng xuất hiện bài đăng của 1 người tự xưng là cựu nhân viên của YG Entertainment vạch trần sự bất công 2NE1 phải chịu khi còn hoạt động. Người này tiết lộ nhóm bị ép tan rã và nhường các ca khúc của mình cho các nghệ sĩ khác, trong đó có BLACKPINK.

Thế nên, ngay sau khi đoạn video cho rằng As If It's Your Last thực chất là của 2NE1, nghi vấn bài hát của nhóm đàn chị được chuyển cho BLACKPINK cũng trở thành đề tài khẩu chiến của cư dân mạng.

"Đáng thương cho 2NE1. Tôi chẳng hiểu tại sao 2NE1 lại phải tan rã. Sân khấu của họ tuyệt hơn BLACKPINK rất nhiều".

"Tôi là một Blink (tên fan BLACKPINK) nhưng thật sự giai điệu của đoạn video này nghe rất tuyệt".

"Giai điệu nó giống Go Away nhưng sau đó tôi đã nhận ra nó thật sự là As If It's Your Last".

"2NE thì tan rã, CL thì flop, Park Bom sử dụng chất cấm".

"Cứ tưởng tượng 2NE1 hát Baby hold me tight as if I might burst, Kiss me as if it's too good to be true rồi nhảy vũ đạo của As If It's Your Last. Tôi rất muốn xem sân khấu này".

"Cái này là mashup As If It's Your Last của BLACKPINK va Go Away của 2NE1".