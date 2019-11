Thu thập hơn 50 nghìn chữ ký, làm đủ trò để BLACKPINK comeback, nhưng fan nhận lại “kết đắng” từ YG

Năm 2019 sắp kết thúc nhưng tính đến thời điểm này BLACKPINK mới comeback đúng 1 lần. Đây là con số quá ít ỏi với danh tiếng và tiềm năng của họ, do vậy cộng đồng Blink (tên fan của BLACKPINK) đang vô cùng trông đợi vào khả năng 4 cô gái tái xuất vào những tháng cuối cùng trong năm.

Thế nhưng càng hy vọng bao nhiêu, YG càng khiến fan của girlgroup 4 thành viên thất vọng bấy nhiêu khi tiếp tục làm lơ kế hoạch trở lại của nhóm vào cuối năm nay.

Cụ thể mới đây, YG bất ngờ xác nhận SECHSKIES – nhóm nhạc huyền thoại của Kpop đang chuẩn bị cho album mới. Đây là màn tái xuất đánh dấu sự trở lại của SECHSKIES sau 2 năm vắng bóng.

Không phải BLACKPINK, SECHSKIES mới là nghệ sĩ được YG cho comeback vào cuối năm nay.

Dù vậy, đông đảo người hâm mộ của BLACKPINK lại tỏ ra thất vọng trước thông tin này bởi 1 lần nữa 4 cô gái lại tiếp tục phải trì hoãn việc comeback.

Lục lại kế hoạch quảng bá của BLACKPINK trong năm 2019 từng được YG công bố vào năm ngoái, người hâm mộ không khỏi tức giận khi công ty đã không thực hiện như những gì đã nói.

YG lại tiếp tục thất hứa với người hâm mộ về kế hoạch comeback của BLACKPINK.

Cụ thể vào thời điểm công bố Jennie là thành viên đầu tiên của BLACKPINK được debut solo, Yang Hyun Suk đại diện YG tiết lộ với báo giới rằng: "Màn debut solo của Rosé có thể sẽ được phát hành sau album của BLACKPINK. Chúng tôi đã hoàn thành việc lựa chọn ca khúc để phù hợp với giọng hát của cô ấy. Cả Lisa và Jisoo cũng đang làm việc cho ca khúc solo. Trong năm 2019, tôi hy vọng là thời điểm vàng để BLACKPINK comeback 2 lần và Rosé, Lisa, Jisoo sẽ phát hành sản phẩm solo".

Và hiện tại đã là giữa tháng 11, YG vẫn không đưa ra bất kỳ thông báo nào cho sự trở lại của BLACKPINK mà thay vào đó là kế hoạch tái xuất của nhóm nhạc tiền bối SECHSKIES, khiến nhiều người cho rằng girlgroup sẽ rơi vào trường hợp thê thảm hơn năm 2018 là chỉ comeback 1 lần và không có màn debut solo nào cả.

Yang Hyun Suk từng tiết lộ kế hoạch "siêu xịn" của BLACKPINK trong năm 2019 nhưng chỉ là nói suông

Bên cạnh đưa ra bằng chứng thất hứa của YG, người hâm mộ cũng tổng hợp doanh số album bán ra của các nghệ sĩ YG so với BLACKPINK trong năm qua. Và không có gì bất ngờ, khi chỉ với màn comeback Kill This Love, lượng album mà BLACKPINK bán ra đã "ăn đứt" số lượng của 7 nghệ sĩ khác của YG gộp lại như: WINNER, iKON, AKMU, Lee Hi.

Số lượng album mà BLACKPINK bán ra trong năm 2019 "ăn đứt" các nghệ sĩ còn lại của YG.

Chưa dừng lại ở đó, người hâm mộ cũng đã tích cực kêu gọi ký tên nhằm thu hút sự chú ý của YG. Kết quả, dù thu thập hơn 50.000 chữ ký chỉ trong một thời gian ngắn, thế nhưng YG đã làm lơ lời thỉnh cầu từ phía người hâm mộ.

Hơn 50 nghìn chữ ký được người hâm mộ thu thập để yêu cầu YG cho BLACKPINK comeback nhưng bất thành.

Và mới đây nhất, khi tở TIME vinh danh BLACKPINK nằm trong top 100NEXT, YG đã có một cú twist không tưởng khi "cướp công" của 4 cô gái với dòng trạng thái: "Chúng tôi vinh dự nằm trong danh sách #TIME100Next đầu tiên".

Việc YG dùng từ "chúng tôi" trong khi thành tích là của BLACKPINK đã khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

Trong khi kế hoạch comeback làm lơ, YG lại đi "cướp công" của BLACKPINK khiến nhiều người bức xúc.

Tức nước vỡ bờ trước những động thái của YG, người hâm mộ thực hiện chiến dịch kêu gọi BLACKPINK rời YG. Với hashtag #BLACKPINKLEAVEYG, cộng đồng Blink bày tỏ sự tức giận khi công ty chủ quản không chịu lắng nghe người hâm mộ. Qua đó yêu cầu YG phải đối xử 4 cô gái tốt hơn, hoặc ít nhất là được comeback đều đặn cho xứng với tiềm năng của nhóm