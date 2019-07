Phơi bày sự thật vụ ngộ độc ở Adora Center tại quận Tân Bình

Trưa 7-7, trao đổi với phóng viên, PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. HCM xác nhận hiện các Đội Quản lý An toàn thực phẩm đang tiến hành thanh tra toàn diện các cơ sở của Adora trên toàn TP. HCM.

Không có hàng trăm người nhập viện (!?)

Bà Phạm Khánh Phong Lan nói: "Thông tin trên mạng là có hàng trăm người nhập viện sau khi dự đám cưới tại Trung tâm hội nghị & yến tiệc Adora Center (viết tắt là Adora Center, số 431 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình, TP. HCM). Tuy nhiên, theo điều tra ban đầu của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thì chỉ ghi nhận một số trường hợp bị rối loạn tiêu hóa".

Bà Phạm Khánh Phong Lan cũng nói rằng sự việc bị rối loạn tiêu hóa xảy ra vào tối 30-6 tuy nhiên không có trường hợp nào báo với cơ quan chức năng, các bệnh viện cũng không có báo cáo về Sở Y tế TP. HCM nên nhiều ngày sau báo đăng khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.(?!)

"Phải nói rõ là không có ngộ độc hàng trăm người nhập viện, còn bệnh lẻ tẻ thì phải điều tra. Sở Y tế TP. HCM đang nắm số liệu và thực tế là nhập việc rất ít nên không bệnh viện nào thấy đặc biệt để cảnh báo" - bà Lan thông tin.

Adora Center tại quận Tân Bình, TP. HCM.

Theo Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. HCM, vào tối 30-6, Adora Center có phục vụ 6 tiệc vào buổi tối, tổng số bàn là 252 bàn. Sau đó, Adora Center có nhận được phản ánh của anh Lê Trường Lâm (chủ tiệc cưới) về việc sau khi tham dự tiệc cưới của anh có một số người bị sốt kèm đau bụng, tiêu chảy phải nhập viện cấp cứu.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. HCM kiểm tra thì ghi nhận tối 2-7, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á tiếp nhận 4 trường hợp (2 người lớn, 2 trẻ em cùng gia đình) nhập viện có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói và sốt.

Qua điều tra, các bệnh nhân cho biết cả gia đình đã cùng tham dự tiệc cưới ngày 30-6 ở Adora Center. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là nhiễm trùng đường tiêu hóa, cho điều trị triệu chứng và truyền nước điện giải. Hiện tại, bệnh nhân đang hồi phục và tiến triển tốt.

Sau đó, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP. HCM đã phối hợp với Sở Y tế TP. HCM rà soát, kiểm tra tình hình cấp cứu ở các bệnh viện trên địa bàn TP. HCM về các trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi tham dự tiệc cưới tại Adora Center. Tuy nhiên, thông tin từ Sở Y tế TP. HCM không có trường hợp nhập viện cấp cứu đông người nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiệc cưới như báo chí đã đưa tin.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. HCM đang tiếp tục tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời thực hiện thanh tra, kiểm tra tất cả các cơ sở dịch vụ ăn uống thuộc hệ thống Trung tâm hội nghị & yến tiệc Adora trên địa bàn.

Adora hỗ trợ nạn nhân

Theo tìm hiểu của phóng viên, tối 30-6, tại Adora Center cũng diễn ra tiệc cưới của chú rể Nguyễn Gia Phú (ngụ quận Tân Bình, TP. HCM) và cô dâu Hồng Diễm (quê Bình Thuận).

Trong buổi tiệc này, gia đình bà Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1958, cô ruột chú rể Gia Phú) gồm 7 người đến dự đám cưới. Sau khi tàn tiệc, bà Chi cùng con gái và 2 cháu nội Diệp Thiên Thư (7 tuổi), Diệp Thiên Tứ (2 tuổi) bị đau bụng, nôn ói, sốt.

Gia đình đã đưa cả 4 người vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á. Tại đây 4 người được xác định nhiễm trùng đường ruột nên phải điều trị dài ngày.

Sau 6 ngày được chăm sóc, chiều 6-7, bà Chi và con gái được bác sĩ cho xuất viện, riêng 2 cháu nội bà Chi vẫn đang còn được theo dõi.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Kim Chi cho biết: "Hôm qua khi tôi làm thủ tục xuất viện thì đại diện Adora Center đến bệnh viện xin lỗi và hỗ trợ số tiền 10 triệu đồng tiền viện phí của tôi cùng con gái. Họ nói sẽ tiếp tục hỗ trợ viện phí cho 2 cháu nội tôi".

Bà Chi cho biết thêm: "Nhà tôi đi 7 người thì bị ngộ độc hết 4 người. Ngoài ra còn có cháu nội 10 tuổi bị nôn ói, đau bụng nhẹ nhưng không nhập viện".

Theo bà Chi, trong buổi tiệc bà không ăn súp nhưng có dùng lẩu, lagu và dùng một ít gỏi.