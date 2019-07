Đám cưới thứ 3 tố có khách bị ngộ độc khi ăn tiệc cưới ở Adora Center

Nguồn tin trên VTC News, ít nhất 3 đám cưới diễn ra ở Adora Center (quận Tân Bình, TP.HCM) khách tham dự có triệu chứng bất thường về sức khỏe. Trong đó, hai đám cưới tổ chức ngày 30/6 và một đám cưới ngày 1/7.



Chiều 6/7, chị V.N.A (ngụ TP.HCM) cho biết, nhiều khách tham gia đám cưới của gia đình chị có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, sau khi dự tiệc ở Trung tâm hội nghị yến tiệc The Adora Center. Được biết, đây là đám cưới thứ 3, khách có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm khi trở về từ Adora Center.

Chị A. tiết lộ, gia đình bắt đầu đón khách lúc 17h00 ngày 30/6. Đến khoảng 19h00, khoảng 360 người, đa số là họ hàng của cô dâu chú rể ở miền Tây, Đồng Nai và Bình Dương bắt đầu nhập tiệc ở lầu 2. Sau khi dùng tiệc, nhiều khách của gia đình chị có dấu hiệu đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa. Một số trẻ em bị nặng hơn.

“Một số người nằm viện đến ngày hôm qua mới về. Người nào nhẹ thì nhập viện khám một chút rồi về, nhưng cũng đến mấy ngày sau mới khỏe hơn. Chúng tôi cũng chỉ nắm được thông tin từ họ hàng, còn lại bạn bè, đồng nghiệp rải rác nhiều, không biết hết được”, chị A. cho biết.

Nhiều khách bị ngộ độc khi ăn tiệc tại trung tâm tiệc cưới Adora.

Sau sự việc, gia đình chị A. gọi điện cho những khách tham gia đám cưới và đề nghị thanh toán chi phí điều trị nhưng khách nói là chuyện lỡ như vậy rồi, việc điều trị bảo hiểm y tế chi trả nên không bắt đền.

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã phản ánh về việc ngày 4/7, anh L.H.H (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) cho biết, 3 ngày trước gia đình anh đặt tiệc cưới khoảng 250 người tại The Adora Center (431 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM). Sau đám cưới, nhiều khách có triệu chứng đau đầu, chóng mặt, nôn ói, tiêu chảy, khi đến bệnh viện thì bác sĩ chẩn đoán bị ngộ độc.

Đến chiều 5/7, ban Quản lý ATTP TP.HCM đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Theo đó, đoàn điều tra của ban Quản lý ATTP đã ghi nhận vào ngày 30/6/2019, Trung tâm hội nghị & yến tiệc Adora Center (địa chỉ: 431 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh) phục vụ 6 tiệc vào buổi tối với tổng số bàn là 252.

Nhiều thực khách sau khi ăn tiệc cưới tại nhà hàng Adora Center thì nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm.

Sau đó, Trung tâm hội nghị & yến tiệc Adora Center có nhận được phản ánh của anh Lê T.L (chủ tiệc cưới) về việc sau khi tham dự tiệc cưới của anh có một số người bị sốt kèm đau bụng, tiêu chảy phải nhập viện cấp cứu.

Theo báo cáo, đoàn điều tra ghi nhận vào ngày 02/7/2019, bệnh viện Đa khoa Xuyên Á tiếp nhận 4 ca (2 người lớn và 2 trẻ em cùng 1 gia đình) nhập viện có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói và sốt. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân bị nhiễm trùng đường tiêu hóa và cho điều trị triệu chứng, truyền nước điện giải. Hiện tại, bệnh nhân đang hồi phục và tiến triển tốt.

Ban Quản lý an toàn thực phẩm đã phối hợp với Sở Y tế rà soát, kiểm tra tình hình cấp cứu ở các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM về các trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi tham dự tiệc cưới tại Trung tâm hội nghị & yến tiệc Adora Center ngày 30/6/2019. Tuy nhiên, Sở Y tế thông tin, không có trường hợp nhập viện cấp cứu đông người nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiệc cưới như báo chí đã đưa tin.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm đang tiếp tục tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời thực hiện thanh tra, kiểm tra tất cả các cơ sở dịch vụ ăn uống thuộc hệ thống Trung tâm hội nghị & yến tiệc Adora trên địa bàn.

Được biết, The Adora Center (Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, TP.HCM) mới được đưa vào hoạt động từ tháng 6/2018. Tòa nhà diện tích 3.000m2, gồm 4 tầng và 2 tầng hầm với quy mô 15 sảnh tiệc, có thể chứa hơn 10.000 khách trên 1.000 bàn tiệc cùng lúc. Nơi đây còn có đại sảnh Grand ballroom diện tích 4.000 m2, trần cao 9m không cột, sức chứa đạt hơn 4.000 khách.

Theo thông tin trên trang web của chuỗi trung tâm tiệc cưới The Adora, mỗi bàn tiệc tại các nhà hàng thuộc hệ thống này có giá khởi điểm trên dưới 4 triệu đồng.

Tra cứu hồ sơ doanh nghiệp, tại địa chỉ của nhà hàng The Adora Center - 431 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, TP.HCM, có 2 đơn vị đăng ký kinh doanh là Chi nhánh Công ty Cổ phần Quản lý Dịch vụ Adora - Nhà hàng Adora Center và Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tâm Nhân Đức - Nhà hàng Le Đông Phương 1.

Hai doanh nghiệp này có tên gắn với 2 nhà hàng tiệc cưới được giới thiệu trên website của Đông Phương Group.

Chi nhánh Nhà hàng Adora Center do ông Nguyễn Đình Nhân là người đại diện pháp luật, bắt đầu hoạt động từ 15/01/2018. Đây cũng là thời điểm The Adora Center bắt đầu kinh doanh tiệc cưới tại địa điểm này.

Đơn vị còn lại, Nhà hàng Le Đông Phương 1, do ông Vũ Thanh Tâm là người đại diện pháp luật. Công ty này bắt đầu hoạt động vào năm 2012.

Kiểm tra các địa chỉ khác của chuỗi nhà hàng Đông Phương, một loạt tên doanh nghiệp khác xuất hiện gắn với 2 người đại diện pháp luật là ông Vũ Thanh Tâm và ông Nguyễn Đình Nhân.