Vụ cựu công an tạt axit vợ sắp cưới: Tại sao giám định thương tích hai lần khác nhau?

Những ngày qua, dư luận xôn xao về việc Nguyễn Trương Nam Hải (24 tuổi), Thiếu úy thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an TP.Đà Nẵng, đã bị tước quân tịch, cho ra khỏi ngành vì có hành vi tạt axit vợ sắp cưới là chị Lê Thị Lan V., 24 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng.

Một trong những vấn đề người dân quan tâm nhất là theo kết luận điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, chị V. được giám định thương tật 2 lần với kết quả khác nhau.



Hải và chị V. lúc còn yêu nhau.

Lần thứ nhất, trung tâm Pháp y TP. Đà Nẵng xác định, chị V. bị 19%. Sau đó, chị V. được chuyển đến viện Bỏng quốc gia. Tại đây, chị V. được viện Pháp y Trung ương thực hiện giám định và kết quả là chị bị thương tật 46%.

Liên quan đến vấn đề này, Trung tá Phạm Thanh Hùng, Đội trưởng Điều tra tổng hợp, Công an quận Thanh Khê cho biết, ngay sau khi Hải tạt axit chị V. liền bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ngay sau đó, Công an quận Thanh Khê yêu cầu trung tâm Pháp y TP.Đà Nẵng giám định thương tật. Thương tích mà trung tâm này kết luận là thương tích ban đầu, giám định "nóng", tạm thời để có căn cứ khởi tố bị can, phục vụ điều tra.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng bắt buộc phải giám định lại để xác định tỷ lệ thương tích cố định. Do đó, đến 14/3, Công an quận Thanh Khê tiếp tục trưng cầu viện Pháp y quốc gia giám định lại thương tích của chị V. và kết quả là 46%. Dựa vào kết quả thương tổn này mà cơ quan chức năng sử dụng làm căn cứ truy tố bị can.

Trao đổi về vấn đề này, luật gia Phạm Ngọc Hải, công ty Ami Law Firm, TP.Đà Nẵng cho biết, theo khoản 4 Điều 206 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thì trường hợp cần xác định tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khỏe hoặc khả năng lao động thì buộc phải trưng cầu giám định.

Trong trường hợp này có thể được xác định là hành vi cố ý gây thương tích nên việc giám định tỉ lệ thương tích này có ý nghĩa rất quan trọng và bắt buộc để cơ quan điều tra có thể định khung hình phạt, từ đó ra Quyết định khởi tố bị can một cách chính xác.

Chính vì vậy, việc xác định tỉ lệ thương tích là 19% hay 46% ảnh hưởng rất nhiều đến khung hình phạt mà Hải có thể bị khởi tố. Nếu tỷ lệ thương tích là 19% thì có thể khởi tố theo khoản 2 Điều 134 BLHS hiện hành với khung hình phạt tù từ 02 năm đến 06 năm. Nếu tỷ lệ thương tích là 46% thì có thể khởi tố theo khoản 3 Điều 134 BLHS hiện hành với khung hình phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

Vị luật gia phân tích thêm, lần trưng cầu giám định đầu tiên được coi là bắt buộc phải thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 206 Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Tuy nhiên, không có nghĩa rằng Kết luận giám định lần đầu này là kết luận cuối cùng được dùng để giải quyết vụ án.

Nếu có căn cứ cho rằng nội dung kết luận giám định lần đầu này chưa rõ, chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác, cơ quan Điều tra có quyền trưng cầu giám định lại hoặc trưng cầu giám định bổ sung theo Điều 29 Luật Giám định tư pháp 2012 (Điều 210, 211 Bộ Luật tố tụng hình sự 2015).

Theo quy định tại Thông tư số 20/2014/TT-BYT thì việc xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể được thực hiện theo phương pháp cộng tổng tỷ lệ thương tật của nhiều tổn thương khác nhau nhưng tỷ lệ không được vượt quá 100%. Theo cơ quan điều tra giám định thì axit mà Hải sử dụng là axit sulfuric (H2SO4) có nồng độ 78%.

Với nồng độ này, khi tạt axit lên người sẽ khiến da nạn nhân bị bỏng và tổn thương sâu vào phần cơ, xương. Do đó, ngoài tổn thương phần da vùng mặt thì còn phát hiện thêm các tổn thương khác, cần xác định tổng tỷ lệ thương tật của các tổn thương này mới đảm bảo kết quả giám định là chính xác. Từ đó có việc trưng cầu giám định lại và tỷ lệ thương tật khi giám định lại có thay đổi so với kết luận giám định lần đầu.

Tỷ lệ giám định thương tích chị V. 2 lần khác nhau.

"Dư luận nhiều người đặt nghi vấn về việc trung tâm Pháp y Đà Nẵng thiếu minh bạch trong vụ này. Tuy nhiên, chưa có căn cứ cho rằng cơ quan giám định cố tình giám định lần đầu sai với mục đích không trong sáng. Nếu cơ quan điều tra có căn cứ xác định rằng việc giám định sai với lỗi cố ý nhằm che giấu, giảm nhẹ tội phạm thì đây là trường hợp hết sức nghiêm trọng và những cá nhân liên quan có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định", luật gia Hải chia sẻ.