Nóng: Ngoài Châu Việt Cường, thêm 1 nam ca sĩ trẻ liên quan vụ cô gái tử vong

Theo thông tin thu thập được, phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 Công an TP.Hà Nội) đang phối hợp với Công an quận Ba Đình và các đơn vị chức năng tiến hành điều tra làm rõ vụ một cô gái trẻ tử vong bất thường sau khi sử dụng ma túy cùng ca sĩ Châu Việt Cường và một số người bạn.

Ca sĩ Châu Việt Cường sau khi xảy ra vụ việc.

Đặc biệt, ngoài Châu Việt Cường, trong nhóm này còn một nam ca sĩ trẻ mới nổi của làng âm nhạc Việt Nam. Người này được xác định là ca sĩ có nghệ danh N.Kh.

Thời gian gần đây, N.Kh. được khán giả biết đến với nhiều bài hát nhạc trẻ có nội dung xoay quanh đề tài tình yêu nam nữ. N.Kh. tham gia nhiều show diễn và phát hành một Album nhạc. Các ca khúc trong album mới này được phối theo thể loại remix.

N.Kh. có tên thật là Đoàn Q.N. (SN 1985, trú tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Trước đó, như tin đã đưa, danh tính cô gái trẻ được xác định là T.M.H. (SN 1998, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, bước đầu Châu Việt Cường khai nhận, đêm muộn ngày hôm trước Cường đi cùng H. về nhà một người bạn ở phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. Tại đây H. và Châu Việt Cường cùng mấy người bạn sử dụng ma túy.

Ca sĩ Châu Việt Cường khai, sau khi sử dụng ma túy suốt đêm, rạng sáng H. xuống chợ dưới nhà mua tỏi mang lên phòng. Bị ảo giác khi chơi ma túy là có ma nhập nên Châu Việt Cường và H. đã rắc tỏi quanh nhà để trừ ma. Rồi Cường và H. bóc tỏi cho vào miệng H. dẫn tới cô gái trẻ này bị nghẹn rồi tử vong.

Sáng nay (5/3), nhận được tin báo, Công an phường Cống Vị đã đến hiện trường tổ chức công tác xác minh ban đầu. Công an phường đã chuyển hồ sơ lên Công an quận Ba Đình để tiến hành điều tra.

Đây mới chỉ là những lời khai ban đầu của ca sĩ Châu Việt Cường, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.