Vụ đôi nam nữ nghi tự vẫn bằng chất độc lạ trong khách sạn: Do bị gia đình ngăn cấm tình cảm

Ngày 5/3, Công an quận 9 đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành điều tra làm rõ vụ nghi án đôi nam nữ thuê khách sạn tự tử ở khu vực. Danh tính cô gái tử vong được xác định là Nguyễn Thị Huỳnh N (SN 1997, quê ở Vĩnh Long, là sinh viên Trường Đại học Sư phạm). Danh tính nạn nhân nam là Võ Thanh Duy (SN 1996, ngụ quận 9) đang dần bình phục sau khi điều trị.

Bước đầu, nam thanh niên thừa nhận cô gái chết trong khách sạn là bạn gái của mình và cả 2 mới yêu nhau chừng vài tháng. Do bị gia đình ngăn cấm tình cảm nên đôi nam nữ đã thuê phòng ở khách sạn để tâm sự với nhau.

Khoảng 23h ngày 2/3, Duy đưa chị N. đến khách sạn Bình Minh ở khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú A và thuê phòng 303 để tâm sự. Tại đây, đôi nam nữ đã uống 1 chất lạ (chưa rõ thuốc gì) và nằm lăn ra phòng khách sạn. Sau đó, Duy tỉnh dậy phát hiện chị N. đã tử vong nên đã dùng vật nhọn cắt vào cổ tay mình để tự vẫn nhưng không chết. Vì mất máu nên Duy nằm ngất trong phòng khách sạn.

Khách sạn nơi xảy ra vụ việc.

Đến 21h45 ngày 3/3, gia đình của Duy không thấy con trai về nên đã đi tìm kiếm thì phát hiện đang ở khách sạn ở phường Tăng Nhơn Phú A. Sau đó, gia đình cùng chủ khách sạn đã mở cửa phòng kiểm tra thì phát hiện chị N. nằm bất động trên giường và đã tử vong. Riêng Duy cũng đang thoi thóp nên được đưa đi cấp cứu.

Qua khám nghiệm thi thể chị N. công an xác định bên ngoài chưa thấy dấu hiệu tác động từ ngoại lực. Tuy nhiên, qua việc lấy lời khai của Duy thì Duy ít nói, vẫn chưa được rõ ràng có nhiều tình tiết cần làm rõ nên công an vẫn đang làm rõ. Đồng thời, công an lấy mẫu xét nghiệm mẫu chất lạ mà Duy khai báo.

Như đã thông tin, đôi nam nữ (khoảng 20 tuổi) đã thuê phòng ở khách sạn B.M trên đường D2, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM. Tối 3/3, người thân của đôi nam nữ phát hiện cả 2 thuê phòng ở khách sạn nên đã kiểm tra thì phát hiện cô gái tử vong trong phòng. Cạnh đó là chàng trai bị thương trên người đang thoi thóp được đưa đi cấp cứu.