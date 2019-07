Nhân chứng bàng hoàng kể lại lúc phát hiện đôi nam nữ tử vong bất thường trong ngôi nhà mới xây

Công an huyện An Dương, TP.Hải Phòng đang điều tra, làm rõ việc đôi nam nữ tử vong bất thường tại ngôi nhà mới xây ở tổ 6, thị trấn An Dương.



Căn nhà nơi phát hiện đôi nam nữ tử vong bất thường (ảnh Minh Sơn).

Nạn nhân được xác định là chị Mai Thị M. (SN 1989) và anh Nguyễn Trung T. (SN 1985, cùng trú tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng). Phóng viên báo Người Đưa Tin đã có mặt tại hiện trường, để nghe nhân chứng kể lại sự việc.

Chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1990), là hàng xóm với nhà chị M. cho biết: "Cuối năm 2018, gia đình của chị M. có mua căn nhà này cho anh trai của chị M. hiện đang là bộ đội với giá hơn 800 triệu. Căn nhà bỏ trống từ đó cho đến cách đây vài tuần thì gia đình chị về dọn dẹp.

Vài hôm trước, chị M. thường xuyên qua lại dọn dẹp. Đến buổi chiều ngày 4/7, tôi còn thấy chị này ở ngoài cửa".

Vẫn theo chị Hằng, đến khoảng 18h30 cùng ngày, chị thấy một người đàn ông đến nhà chị M. gọi cửa (người này sau đó được xác định là anh T). và có thấy chị M. ra mở. Rất nhanh, cánh cửa đóng lại ngay sau đó.

Suốt buổi tối 4/7, người dân không thấy căn nhà sáng điện, bên trong tối om và đều nghĩ rằng có lẽ chị M. đi ngủ sớm. Đến hơn 22h chị Hằng và mọi người trong khu xóm vẫn còn ngồi chơi, nói chuyện gần căn nhà này.

Chị Hằng và mọi người trong khu xóm bàng hoàng khi phát hiện vụ việc.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khoảng 9h sáng 5/7. Lúc này, chị Hằng đang ở trong nhà thì có nghe thấy tiếng người phụ nữ khóc ngoài ngõ. Chị chạy ra và ngó vào bên trong căn nhà thì bàng hoàng phát hiện có thi thể người trong trạng thái treo cổ.



Một mặt báo cơ quan công an, mặt khác chị Hằng gọi bố đến cắt khóa, để mọi người đi vào trong nhà.

Ngay chân cầu thang đi lên tầng 2 là thi thể của anh T. đang treo cổ, cởi trần, đầu gối chân quỵ xuống sàn nhà. Khi chạy lên tầng 2, mọi người phát hiện thấy chị M. nằm tử vong trên giường, trên cổ có vết bầm tím, mặc quần bò, áo sơ mi màu trắng cộc tay, điện thoại vẫn đang sạc, điều hòa bật. Hai chiếc xe máy của các nạn nhân vẫn để trong nhà.

Đến 15h cùng ngày, cơ quan chức năng hoàn tất việc khám nghiệm và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để lo mai táng.

Chị Hằng cho hay, người phụ nữ khóc trước cửa nhà chị M. là người làm cùng công ty với chị M. ở phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng. Mọi hôm, chị M. đi làm rất đúng giờ, nếu có việc bận hoặc đến muộn 5 phút chị đều báo lại.

Tuy nhiên, buổi sáng 5/7, đã quá giờ làm không thấy chị M. đến công ty, gọi điện thoại cũng không liên lạc được mà chị M. lại làm bộ phận kế toán, nắm giữ sổ sách và chi trả tiền lương cho công nhân nên người phụ nữ làm cùng công ty đã đến nhà tìm và phát hiện sự việc.

Những người hàng xóm tại khu ngõ thông tin thêm, chị M. sống khép kín, ít trò chuyện với mọi người. Anh T. là người yêu của chị này mọi người mới nhìn thấy một vài lần và cũng không tiếp xúc với ai.

Việc giữa chị M. và anh T. có mâu thuẫn gì hay không, hàng xóm cũng không ai rõ vì không ai nghe thấy tiếng cãi vã từ trong căn nhà, Thời điểm xảy ra vụ việc vào lúc nào mọi người không ai nắm được bởi không có tiếng động lạ nào từ căn nhà phát ra.

"Khổ thân chị M., nhà mới mua chưa kịp ở ngày nào trọn vẹn thì lại xảy ra chuyện đau lòng này. Đau lòng nhất có lẽ là gia đình 2 bên", chị Hằng chia sẻ.

Hiện sự việc đang được làm rõ.