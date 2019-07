Bất ngờ với nhân thân của đôi nam nữ tử vong bất thường trong căn nhà mới mua

Ngày 6/7, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Phạm Đăng Hoãn – Chủ tịch UBND xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) cho biết, ngày hôm nay tang lễ của chị Mai Thị M. (SN 1989) và anh Nguyễn Trung T. (SN 1985, cùng trú tại xã Vinh Quang) đang được gia đình tổ chức.

Căn nhà nơi người dân phát hiện chị M. và anh T. tử vong (ảnh: Minh Sơn).

"Cả 2 cùng xã nhưng khác thôn, chị M. nhà ở thôn Tư Sinh, còn anh T. ở thôn Yên. Trước khi xảy ra sự việc, qua tìm hiểu của chính quyền địa phương, cả 2 có quan hệ yêu đương và làm công nhân.

Chị M. là con út trong gia đình, còn anh T. là con lớn. Cả chị M. và anh T. ở địa phương đều là người hiền lành, chưa có tiền án tiền sự. Tôi cũng chưa thấy M. và T. cãi vã nhau bao giờ, gia đình hai bên đều bình thường. Việc anh chị này chết bất thường trong căn nhà ở huyện An Dương không chỉ khiến gia đình mà chúng tôi cũng rất bàng hoàng", ông Hoãn thông tin thêm.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, vào sáng 5/7, người dân thấy căn nhà của chị Mai Thị M. (SN 1989, tạm trú tại tổ 6, thị trấn An Dương, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) có dấu hiệu bất thường nên đã sang nhà xem xét tình hình.

Bước vào nhà, người này bàng hoàng phát hiện chị M. nằm chết trên giường, ở vùng cổ có thương tích. Không dừng lại ở đó, hàng xóm của chị M. còn phát hiện trong nhà của nạn nhân còn có 1 người đàn ông được phát hiện chết trong tình trạng treo cổ. Người này được xác định là anh Nguyễn Trung T..

Sự việc ngay sau đó được trình báo với chính quyền địa phương. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện An Dương đã khẩn trương có mặt, kết hợp cùng các lực lượng chức năng của TP.Hải Phòng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra, làm rõ.

Qua tìm hiểu của phóng viên báo Người Đưa Tin, căn nhà tại thị trấn An Dương, huyện An Dương mà chị M. đang ở được gia đình mới mua cho anh trai của M. (đang đi bộ đội).

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của chị M. và anh T. được bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục. Công an huyện An Dương và các đơn vị có liên quan đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.