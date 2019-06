Lời khai của tài xế Vinasun bỏ mặc đôi nam nữ sau va chạm: Thấy nạn nhân co giật nên hoảng sợ rời khỏi hiện trường

Ngày 28/6, Công an quận Tân Phú, TP. HCM đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa taxi Vinasun và xe máy khiến một cô gái tử vong vào rạng sáng 15/6 gây xôn xao dư luận.



Qua điều tra, công an xác định tài xế xe taxi Vinasun là Đặng Tấn Phú (48 tuổi, ngụ quận 5). Sau vụ việc phía Công an quận Tân Phú và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. HCM đã vào cuộc điều tra truy xét mời tài xế Phú lên làm việc.

Tài xế Phú đứng tại hiện trường tuy nhiên không đưa các nạn nhân đi cấp cứu

Tại cơ quan công an, tài xế Phú khai, khoảng 3h ngày 25/6, tài xế Phú điều khiển xe ô tô của hãng taxi Vinasun chạy trên đường Tân Hương, quận Tân Phú, TPHCM. Khi tới giao lộ Tân Hương – Võ Công Tồn thì cho xe rẽ trái.

Bất ngờ xe của Phú va chạm với xe máy do thiếu niên Nguyễn Hoàng Long (16 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) chở Nguyễn Thị Mỹ Tiên (24 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre). Vụ tai nạn khiến cho 2 nạn nhân cùng xe ngã xuống đường và bị thương. Riêng chị Tiên đã tử vong sau đó.

Công an làm việc tại hiện trường.

Tài xế Phú vội xuống xe và đứng khoảng 13 giây tại hiện trường. Sau đó, tài xế lên xe rời khỏi hiện trường. Lý giải về lý do bỏ mặc các nạn nhân bị thương, tài xế Phú cho biết, sau tai nạn thì xuống xe thấy các nạn nhân co giật nên hoảng sợ.

Căn cứ những chứng cứ tại hiện trường, camera an ninh, công an xác định tài xế Phú vi phạm 2 lỗi gồm: rẽ trái không bật tín hiệu giao thông và rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn. Về chiếc xe máy của 2 nạn nhân cũng có 1 phần lỗi.

Hiện sức khoẻ của anh Long chưa ổn định nên công an vẫn đang chờ hồi phục để làm rõ. Phía công an đang xem xét các tội danh và nếu cấu thành tội danh nào thì phía cơ quan điều tra sẽ khởi tố theo đúng quy định pháp luật.