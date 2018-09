Nhà giàu cũng khóc ngoài đời thực: Chồng làm sếp, đi ô tô, xài tiền như nước nhưng vợ lương 6 triệu phải nuôi cả gia đình

Đúng là cuộc đời chẳng ai lường trước được điều gì, có những chuyện mà chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ tất cả. Vậy nên người ta mới có câu ''khóc trong lâu đài'' là vì thế, có người nhìn bề ngoài cuộc sống sung túc, giàu có khi có chồng làm sếp, nhà cao cửa rộng những tưởng chẳng phải lo nghĩ điều gì thế nhưng ẩn sâu trong đó đôi khi lại toàn nước mắt.



Giống như câu chuyện của người vợ trong câu chuyện dưới đây. Nhìn bề ngoài có lẽ ai cũng nghĩ cô sướng khi nhà chồng giàu có, chồng làm ông chủ, thu nhập khá, có ô tô riêng... thế nhưng, cô đã phải chịu rất nhiều cay đắng. Nỗi tủi thân từ việc tài chính phải chi trả sinh hoạt cho cả gia đình mà chồng không 1 đồng hỗ trợ cho đến việc phát hiện chồng ngoại tình, và không bao giờ công khai hình ảnh vợ trên mạng xã hội. Nếu chẳng may có được tag vào ảnh chung của cả gia đình, người chồng này lại lặng lẽ bỏ tag rồi xóa hết. Thế nhưng bản thân lại luôn ''sống ảo'', cho rằng mình là người thành đạt, bảnh bao còn vợ chỉ là kẻ ăn bám rồi chì chiết, chửi rủa.

Chồng với vẻ ngoài đẹp trai, lịch lãm chụp ảnh cùng hết người con gái này đến người con gái khác, còn tuyệt nhiên bỏ hết tag những gì liên quan đến vợ. (Ảnh minh họa)

Người vợ cay đắng viết: ''Có ai giống mình không ạ? Nhà chồng mình to đẹp, nội thất cũng được xem là tiện nghi. Chồng làm ông chủ cửa hàng, thu nhập cũng tầm hơn chục triệu nếu trừ hết chi phí, nhân viên rồi. Chồng có ô tô đi. Nhưng người vợ như mình làm lương chỉ 6 triệu, lo ăn uống cho 3 bố con, muối mắm các kiểu. Dạo gần đây, 1 tháng chồng không đưa 1 đồng nào hỗ trợ, lý do tiền anh ta còn phải đầu tư kinh doanh.

Anh ta cũng từng bồ bịch, bị mình biết được thì quay ra đặt mật khẩu điện thoại, không cho mình vào xem nữa. Được 1 thời gian, cùng sự trợ giúp của bố mẹ chồng, anh ta đã không qua lại với cô bồ đó nữa.

Vì tính chất công việc, anh ta toàn đi chỗ nọ chỗ kia (trong ngày). Sinh nhật tiệc tùng toàn thấy chụp hình với con gái, rồi cả ảnh anh ta dựa vào vai đứa con gái tự xưng là chị em với nhau. Mình thấy thế nói anh ta thì anh ta mắng bảo là bạn bè trong sáng không được chụp, không được up Facebook à? Mình giải thích là chụp thì chụp nhưng không nên up những ảnh phản cảm như vậy lên. Vậy là anh ta không thèm nói năng gì nữa.

Từ ngày anh ta sắm ô tô, anh ta có nhiều vệ tinh vây quanh hơn, cứ up 1 câu lên Facebook là rần rần người vào bình luận. Suốt ngày anh ta tự sướng up lên Facebook về vẻ bảnh trai và sự nghiệp thành công của mình. Còn vợ up hình con lên Facebook tag anh ấy vào thì anh ấy vào xóa hết tag ra. Anh ta cũng không bao giờ like bất cứ cái gì vợ up Facebook.

Mình thật sự cảm thấy buồn chán lắm. Người ta nhìn vào bảo mình là bà chủ sướng nọ sướng kia, nhưng ai biết được con cái ăn uống mình chả nhận được đồng nào từ chồng, hỏi xin tiền mua thuốc cho con thì đến khi cãi vã anh ta lại lôi ra chửi mình: "Mày đừng bao giờ nói chuyện tiền với tao". Rõ ràng mình không án bám gì anh ta, nhưng khi cãi nhau anh ta luôn đem tiền ra dọa mình. Bây giờ mình chán lắm rồi, 1 người như vậy không cần phải luyến tiếc gì phải không mọi người?''.

Người vợ trẻ tủi hờn tâm sự chuyện gia đình khiến chị em đồng loạt khuyên nên chấm dứt. (Ảnh chụp màn hình)

Chia sẻ đầy tủi hờn của người vợ sếp ngay lập tức thu hút sự chú ý của 500 hội chị em bởi quá phẫn nộ. Rất nhiều người bày tỏ sự xót xa, đồng cảm đối với người vợ ''có danh mà không có phận'' đồng thời khuyên chị nên dứt khoát, 1 là ly hôn để giải thoát cho mình, 2 là cứng rắn để không bị coi thường trong mối quan hệ mà chị vốn đã bị thiệt thòi này.

- Buồn! Đúng là có danh mà không có phận bạn ạ. Như thế này thì đúng là chẳng có gì đáng để níu kéo cả, có cũng như không thì thà không có.

- Sao chị lại phải khổ vậy, chị làm được 6 triệu, có thể tự lo cho cuộc sống của mình, sao phải ở với người chồng như vậy? Thà không có tiền thì thôi, đằng này có tiền mà chị chả biết đồng tròn đồng méo nào, đã vậy cái cách sống của chồng chị nữa, vừa lăng nhăng lại sĩ diện hão, ham sống ảo thì không biết chị bị đá ra đường lúc nào.

- Có tiền mà mình không được nhờ phải tự lo cho cả nhà thì còn tiếc gì hả em? Cứ coi như con mình mình tự nuôi cho anh ta về nơi sản xuất. Chị nói thật, cái giống đàn ông vừa không biết thương vợ, thương con lại lăng nhăng, bồ bịch như thế thì không phải tiếc em nhé. Em mà còn tiếc là đời em còn khổ.

Trong hàng trăm bình luận khuyên chị vợ nên bỏ chồng để tự giải thoát thì có 1 số chị em bình tĩnh khuyên: "Bạn nên bình tĩnh nhìn nhận lại vấn đề. Chồng bạn như vậy sao bạn vẫn chấp nhận? Do bạn còn yêu hay do điều gì khác. Nếu bạn cảm thấy không được san sẻ cả về vật chất lẫn tình cảm, bạn nên ngồi lại thẳng thắn nói chuyện, nếu vấn đề vẫn không thể giải quyết được, bạn ly hôn cũng chưa muộn''.

Chẳng biết rằng sau khi đọc xong rất nhiều bình luận của hội chị em, liệu người vợ ấy có đưa ra được quyết định sáng suốt cho cuộc đời của mình hay không. Nhưng cũng qua câu chuyện này, rất nhiều phụ nữ đã tự nhủ thầm, người giàu cũng khóc là có thật.