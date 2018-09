Đăng ảnh khoe mình "trắng như tuyết mùa đông" còn em trai thì đen nhẻm, cô gái bị dân mạng phản ứng không ngờ

Đối với con gái, chuyện dưỡng da, trang điểm sao cho da dẻ mịn màng, ưa nhìn là chuyện quá bình thường từ xưa tới nay. Điều này không chỉ giúp các bạn nữ có một làn da trắng sáng mà đồng thời còn kiến các bạn ấy tự tin hơn rất nhiều trong cuộc sống. Thế nhưng, đôi khi chuyện lạm dụng mĩ phẩm làm đẹp và thái độ tự tin thái quá vào bản thân của hội chị em lại khiến cư dân mạng một phen hú hồn.

Mới đây, một thành viên đã đăng lên mạng xã hội bức ảnh chụp cùng em trai khiến cư dân mạng giật mình thon thót.

Bức ảnh cô gái với khuôn mặt "trắng như tuyết mùa đông" khiến nhiều người hú hồn!

Quả thực, ai nhìn thấy ảnh này buổi tối chắc cũng đủ bắn cả tim ra ngoài, nhưng mọi người còn phì cười ngặt nghẽo bởi trình "tự sướng" không giới hạn của cô nàng. Đính kèm bức ảnh chụp cùng cậu em trai với làn da ngăm đen là khuôn mặt của cô gái được trang điểm dầy phấn, trắng bệch, vừa đáng sợ vừa không có sức sống.

Đính kèm bức ảnh là dòng caption ngắn ngụ ý "khoe ngầm" nhan sắc, cô gái viết: "Nhà có 2 chị em mà thằng em đen thui còn mình thì da trắng như tuyết mùa đông ở Đà Lạt".

Chính bức ảnh tương phản đến giật mình cùng dòng caption tự tin đến bá đạo của cô nàng này đã khiến không ít người phải ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Phía dưới bức ảnh, lội từng bình luận khen đâu chẳng thấy, chỉ thấy toàn chê bôi thậm chí có người còn sợ hãi, ví cô nàng trông chẳng khác nào... cương thi với khuôn mặt trắng bệch.

- Gớm quá, thoạt nhìn mà hết hồn. Trát cả tá phấn lên mặt, cổ thì đen nhìn có gớm không cơ chứ, chẳng thấy đẹp đẽ gì, để mặt mộc có khi còn dễ coi hơn.



- Có lần mình cũng nhìn thấy 1 bà chị trang điểm quá đà y như thế này, lúc mình đi chơi về hơi muộn, bà ngồi trên giường bấm điện thoại, tắt điện tối om cho đến khi mình mở cửa bước vào hoảng quá hét ầm lên, thế là cả xóm trọ nháo nhác vì tưởng có trộm.

- Hú hồn, may là mình xem bức ảnh này vào ban ngày chứ ban đêm thì hết ngủ. Đáng sợ quá!

- Bạn ý trát phấn quá đà hay dùng bột mí bôi lên vậy? Tò mò quá.



- Nhìn có khác gì cương thi không? Gớm quá là gớm. May mà chụp cùng em trai nên mình thấy vẻ đẹp của em trai bạn được tôn lên vài phần đấy.



- Ui giờ mình mới biết Đà Lạt có tuyết đấy. Hi hi.

Trước đó, dân mạng cũng từng được dịp xôn xao khi chứng kiến bức ảnh chụp ba cô gái trang điểm kinh dị đi ăn cưới bạn thân đang lan truyền trên MXH. Thế nhưng rất may đó chỉ là sản phẩm của photoshop mà thôi.

untitled-1532454889346512326639-15324594371171321963385 376915782189304388089991832612551783874560n-1532460534099835756718 Bức ảnh được photoshop (trái) được đăng tải lên MXH và bức ảnh chụp thật (phải) khiến dân mạng được phen "dở khóc dở cười".





Còn với bức ảnh chị trắng - em đen ở trên, hiều cư dân mạng bình luận vui và đưa ra kết luận rằng, chỉ có hai khả năng xảy ra với khuôn mặt của cô gái này, một là do đánh phấn quá tay sử dụng tone màu sai lệch, lí do còn lại do cô gái này cố tình đắp bột mì lên mặt để... troll mọi người.



Hiện bức ảnh vẫn đang được dân mạng truyền tay nhau với những lời bàn tán xôn xao.