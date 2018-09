Cô nàng lấy chồng 5 năm chưa con, sau 1 lần lên giường với sếp lại dính bầu, không biết cái thai là của ai bị ném đá

Trong tình yêu, bất kì sự phát sinh tình cảm ngoài luồng nào đều không có lý do gì để đáng được chấp nhận, đặc biệt khi đã bước vào hôn nhân. Sự phản bội trong hôn nhân dù lý do này hay lý do khác đều thật khó chấp nhận. Bởi nếu đã thật lòng yêu thương, trân trọng nhau thì sẽ chẳng còn chỗ cho thứ tình cảm ngoài luồng kia xuất hiện.

Nhất là khi, thứ tình cảm ấy lại xuất hiện ngay tại chốn công sở - nơi tập hợp đủ kiểu người khác nhau, là nơi mọi tình huống "khó đỡ" đều có thể xảy ra. Những câu chuyện xung quanh mối quan hệ giữa sếp – nhân viên, giữa các đồng nghiệp, thậm chí là giữa vợ/chồng sếp… đều được dân công sở bàn ra, tán vào không dứt.

Chán chồng, cô gái trẻ đã ngã vào vòng tay sếp trẻ trong cơn say rồi bàng hoàng phát hiện mình có thai nhưng không rõ chồng hay sếp mới là "tác giả". (Ảnh minh họa)

Mới đây, chia sẻ của một cô nàng về "cám dỗ tình yêu nơi công sở" khiến dân mạng xôn xao. Nhiều năm sau khi kết hôn, vợ chồng cô ấy vẫn chưa có con nên nảy sinh nhiều bất đồng, mâu thuẫn. Thế rồi trong chỗ làm bỗng dưng xuất hiện một người sếp nam đẹp trai, điềm đạm, lại có ý tứ với mình. Sẵn cảm giác chán chồng, lại thêm mâu thuẫn lâu ngày dồn nén, trong một lần đi liên hoan, cả 2 không làm chủ được mình đã "lao vào nhau" mà chẳng cần biết đến ngày mai... Và rồi cô ấy có thai, cũng từ đây, tình cảm gia đình chồng đối với cô đã tốt lên rất nhiều, nhưng cô nàng lại luôn sống trong hoang mang, lo sợ vì không biết chính xác rằng: Cha đứa bé là ai? Đăng bài lên hỏi hội chị em tưởng được hiến kế, an ủi, nào ngờ cô gái phải nhận về những lời chỉ trích vô cùng gay gắt.

Status của cô nàng khiến 500 chị em dậy sóng. (Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện của cô đã gây nên làn sóng phẫn nộ với 500 hội chị em. Ngay lập tức, các chị em, mẹ bỉm lần lượt vào bày tỏ những bình luận chỉ trích rất gay gắt.



- Chẳng hiểu tư cách đạo đức ở đâu, chuyện này mà cũng đăng lên hỏi được thì quỳ. Thật bất hạnh cho ai là chồng bạn.

- Chỉ vì chán chồng mà sẵn sàng ngã vào vòng tay sếp ư? Đúng là cạn lời. Bạn thử đặt vào hoàn cảnh của chồng bạn xem bạn có chấp nhận được không nhé. Mình thấy bạn đã sai quá sai rồi. 5 năm chưa có con, chồng bạn đã cùng bạn gồng gánh qua mọi lời gièm pha mà cuối cùng bạn lại hành xử như vậy. Quá thất vọng.

- Giờ đẻ con ra không giống chồng tí nào thì hay. Chi bằng thú thật hết và tự trả giá đi.

- Dám làm mà giờ không dám chịu sao? Dừng lại và thú nhận mọi chuyện đi trước khi mọi thứ đi quá xa. Bạn định lừa dối chồng và gia đình chồng đến bao giờ nữa, nếu không phải bây giờ nói ra thì sau này bạn sẽ còn khốn đốn hơn. Hoặc tìm cách xét nghiệm ADN cái thai và hy vọng may mắn đi.

Câu chuyện trên đúng là tình cảnh vô cùng éo le mà cũng hết sức đáng giận. Chẳng biết cô gái này rồi sẽ quyết định ra sao nhưng sau khi nghe hàng trăm bình luận chửi bới xen lẫn mỉa mai, không chịu được áp lực dư luận, cô ấy đã lặng lẽ xóa bài.