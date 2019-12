"Mỹ nhân ăn chay" Trương Thị May đẹp rạng rỡ đón Noel sớm

Trương Thị May vừa thực hiện bộ ảnh thời trang rực rỡ. Diện trang phục của NTK Vũ Ngọc & Son, nàng Á hậu hóa thân thành một công nương xinh đẹp theo phong cách Âu châu nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp truyền thống khó lẫn.



Luôn nổi tiếng là người biết cách biến hóa hình ảnh trong showbiz, lần xuất hiện này Trương Thị May vẫn giữ "bản sắc" riêng của bản thân thông qua mái tóc đen tuyền được để suông dài cùng lối make up nhẹ nhàng, dịu dàng đúng chất Trương Thị May.

Chia sẻ về mùa Noel, Trương Thị May cho biết đối với cô, Giáng sinh cũng là ngày vui của tất cả mọi người: "Dù là người theo đạo Phật và ăn chay trường, May vẫn quan niệm Giáng sinh - Noel là dịp đặc biệt trong năm, thời điểm mà mọi người cùng quây quần bên nhau, chia sẻ những hạnh phúc và yêu thương nhau nhiều hơn".

Trương Thị May cũng bật mí hàng năm, cứ gần đến dịp này thì cô lại có những kế hoạch cho những chuyến hoạt động thiện nguyện của mình - Chia sẻ những khó khăn với nhiều mảnh đời bất hạnh. Ngoài ra, cô cũng tranh thủ sum họp cùng gia đình trong đêm Gíang sinh và nguyện cầu những điều tốt đẹp cho người thân.

Nhìn lại năm 2019 vừa qua, Trương Thị May cho biết cô cảm thấy hài lòng với những gì đã trải qua khi bản thân tiếp tục xuất hiện trong các sự kiện, các show thời trang trong nước. Cô cũng có cơ hội tham gia nhiều hoạt động quốc tế như dự LHP Cannes 2019 tại Pháp, nhận giải "người con của đức Phật" tại Thái Lan, hội ngộ công chúa Bỉ cùng nhiều nhân vật tiếng tăm của showbiz.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Á hậu Trương Thị May luôn là người đẹp chuyên tâm làm những vông việc thiện nguyện. Trương Thị May còn từng được vinh danh "Ngôi sao ăn chay hấp dẫn nhất châu Á" do một tổ chức bầu chọn.