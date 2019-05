Không có Lý Nhã Kỳ thì đã có Trương Thị May mang áo dài "Rồng đạp mây bay lên" của NTK Việt tới thảm đỏ Cannes

Mấy ngày qua, mọi người cứ mái mê nhắc đến Ngọc Trinh với bộ đầm xẻ vô tội vạ đúng chuẩn style Nữ hoàng nội y, hình ảnh của Ngọc Trinh táo bạo đến mức công chúng cứ ngẩn ngơ nhớ về Lý Nhã Kỳ với những bộ đầm dạ hội lộng lẫy mà kín đáo hay lần Lý Nhã Kỳ diện áo dài "Vịnh Hạ Long" của NTK Lê Thanh Hòa đến LHP Cannes 2017. Ngọc Trinh táo bạo thì ai cũng bàn luận, ai cũng chú ý nhưng người mà công chúng nhớ nhất lại là Lý Nhã Kỳ tại thảm đỏ danh giá này.



Diện bộ áo dài "Vịnh Hạ Long" đầy uy quyền mang đẳng cấp nữ hoàng, Lý Nhã Kỳ khiến bao khách mời khác phải e dè khi đi gần cô.

Không có Lý Nhã Kỳ thì đã có Trương Thị May mang áo dài Việt lên thảm đỏ LHP Cannes. Trương Thị May không làm người hâm mộ nước nhà thất vọng trước sự chuẩn bị kỳ công của cô. Với hình ảnh kín đáo cao sang đầy quyền lực trong bộ áo dài nhung đen huyền bí, một thiết kế của NTK Đinh Văn Thơ dành riêng cho Trương Thị May tại Cannes năm nay, người đẹp lập tức trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế tại ngày thứ 8 LHP Cannes 72.

Trương Thi May ghi điểm tuyệt đối với truyền thông quốc tế cũng như khiến người hâm mộ nước nhà tự hào khôn xiết khi xuất hiện kín đáo thanh tao mà vẫn cao sang quyền lực trong bộ áo dài truyền thống . Thiết kế áo dài nhung đen đầy bí ẩn với áo choàng in hình "Rồng đạp mây bay lên" uy phong, oai vệ.

Cùng với đó là kiểu tóc búi cao với trâm vàng được chạm khắc tinh xảo, từng đường nét đều được chạm trổ một các công phu cốt chỉ để tôn nên nét uy quyền cao sang cho Trương Thị May khi khoác lên người bộ áo dài uy phong này.