"Mẹ một con" Hà Anh khoe dáng cực nuột, thần ái ngút ngàn bên trò cưng Lại Thanh Hương

Siêu mẫu Hà Anh vừa tham gia show diễn kỷ niệm 10 năm hoạt động nghệ thuật của học trò Lại Thanh Hương. Xuất hiện với vẻ ngoài thon thả, gợi cảm, Hà Anh tự tin khoe nhan sắc "gái một con".

Ở cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2010, Hà Anh giữ vai trò giám khảo còn Lại Thanh Hương thì góp mặt với vai trò thí sinh. 4 năm sau đó, Lại Thanh Hương - Hà Anh lại tái ngộ ở cuộc thi Tìm kiếm người mẫu Elite Việt Nam 2014 cũng với mối quan hệ "giám khảo – thí sinh. Ngoài đời thực, Lại Thanh Hương - Hà Anh có mối quan hệ tốt. Khi Lại Thanh Hương mời "cô giáo" tham gia chương trình của mình, Hà Anh đã nhận lời ngay.

Hà Anh.

Hà Anh và Lại Thanh Hương.

Lại Thanh Hương từng là thí sinh tham gia Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên. Dù chỉ dừng lại ở Top 15 nhưng cô gái trẻ vẫn cần mẫn theo đuổi đam mê của mình. Sau đó, Lại Thanh Hương tiếp tục tham gia nhiều cuộc thi khác để khẳng định bản thân. Với nỗ lực không mệt mỏi, "chân dài" đã dành được giải Siêu mẫu phong cách tại cuộc thi Siêu mẫu 2013. Ở mùa Vietnam's Next Top Model All Stars, Lại Thanh Hương đã có màn thể hiện ấn tượng và ghi dấu ấn với nhiều khán giả,

Hà Anh khoe dáng thon thả và thần thái siêu mẫu.

Tại chương trình này, Lại Thanh Hương - Hà Anh có những bước catwalk chuyên nghiệp và nhận nhiều tràng vỗ tay của khán giả. Sau sinh con, Hà Anh hạn chế công việc, ít xuất hiện ở các sự kiện.