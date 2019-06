Mượn điện thoại của bạn nhắn tin không dấu cho chồng "anh oi, vo lai muon", mới ớ người nhận ra mình bị bạn thân cướp chồng

Thấy chồng đã có sự nghiệp, kinh tế lại vững nên sau sinh My quyết định ở nhà bán hàng online để có thời gian chăm con, vun vén gia đình.

Từ ngày nghỉ việc ở công ty, các mối quan hệ bạn bè của My cũng thu hẹp. Có lẽ trong danh sách bạn thân của cô còn lại duy nhất có mình Lan, cô bạn cùng phòng chưa lập gia đình nên cứ rảnh cái là phi xe tới chơi với mẹ con My. Nhiều hôm ngại về phòng nấu nướng 1 mình, Lan ở lại ăn cơm luôn. Thấy Hưng chăm chỉ giúp vợ, Lan lại tấm tắc khen: "Nhất mày đó, số gì mà sướng vớ được chồng đã đẹp trai, giỏi kiếm tiền lại còn thương vợ hết mực".

Nói xong, Lan lại quay sang đùa với Hưng: "Anh Hưng có họ hàng, hay anh em kết nghĩa nào chăm chỉ yêu vợ giống anh thì nhớ giới thiệu cho em đấy nhé".

Thế là cả 3 phá lên cười. Nhiều lúc My nghĩ kể cũng may, nhờ có cô bạn thân nhí nhảnh này chịu khó sang chơi mà không khí gia đình cô tươi vui hẳn.

Cho tới hôm đó, tự nhiên cả tuần không thấy Lan sang chơi. Sốt ruột, My gọi điện hỏi thì Lan bảo mấy bữa nay bị mệt chẳng muốn đi đâu.

Trưa hôm sau, có khách gọi lấy hàng nhưng mải cho con ngủ, My đi giao muộn quá, giữa đường bị hủy đơn vậy là My quay luôn xe rẽ vào thăm Lan. Đến nơi thấy Lan nằm vắt vẻo trên sofa ăn hoa quả, My mới yên tâm.

Lan giữ My ở lại ăn trưa, trong lúc đợi Lan ra ngoài mua chai dầu về rán cá, My lấy điện thoại định nhắn tin than thở với chồng là bị muộn hàng của khách thì máy hết pin. Thấy Lan để máy trên mặt bàn, My liền mượn nhắn cho chồng. Song Lan không để chế độ tiếng Việt, My đành nhắn tin không dấu: "Anh oi, em day, nay em lai bị muon hang anh a".

Bỏ máy xuống bàn My quay ra cầm miếng táo định ăn thì có tin nhắn gửi tới: "Em kêu mệt mà vẫn còn sức muốn "hàng" anh cơ à? Thế để anh phóng về với em nhé? Mới gặp hôm qua mà nay anh cũng đã nhớ em điên đảo rồi."

Đọc xong tin nhắn, miếng tao trên tay My lập tức rơi xuống sàn. Chớp mắt xem mình có bấm nhầm số không. Rõ ràng là số của Hưng nhưng Lan lại lưu bằng một cái tên khác. My sững sờ nhận ra mình bị bạn thân cướp chồng. Cố lấy lại bình tĩnh, My nhắn lại cho chồng: "Em cung nho anh phat dien roi, qua vơi em ngay di tinh yeu".

Chưa đầy 3 giây sau, Hưng nhắn lại: "Vậy đợi anh 15 phút nhé".

Đúng lúc đó Lan mua đồ về, My xóa vội tin nhắn rồi đứng lên xách túi: "Thôi mày ơi, mẹ tao điện bảo thằng nhỏ đang khóc, tao phải về luôn đây. Mày chịu khó ăn 1 mình đi nhé".

Lan chưa kịp nói gì My đã xỏ giày đi khuất. Tim như đã vỡ vụn cả, My thật sự muốn gào thét cắn xé Lan thành trăm mảnh bởi có chết cô cũng không thể ngờ có ngày mình lại bị bạn thân cướp chồng thế này, nhưng Liên tự trấn an mình phải bình tĩnh để túm gọn cả 2. Cô qua bên kia đường đứng chờ. Đúng như Hưng hẹn, 15 phút sau xe anh đã đỗ xịch trước cửa nhà Lan. Nhìn bộ dạng hớt hải nôn nóng gặp người tình của Hưng mà My trào nước mắt.

Thấy Hưng, Lan khá ngạc nhiên nhưng ngay lập tức cô nàng túm lấy cổ anh mà hôn ngấu nghiến, quên cả đóng cổng, Hưng bế thốc bạn thân của vợ vào nhà. Ôm quấn người tình 1 lúc lâu, Lan mới đẩy Hưng ra hỏi: "Sao tự nhiên anh lại tới đây?".

Hưng trố mắt: "Chính em bảo muốn anh mà?". Lan ngây người thắc mắc: "Anh có nhầm không? Em đâu có nhắn gì anh?".

Hai người đang ngơ ngác thì My đứng giữa cửa gằn giọng: "Là tôi nhắn đó".

Bất ngờ thấy vợ, Hưng vội bỏ tay ra khỏi người tình, Lan tái mặt. Cả hai luống cuống: "My nghe tao giải thích….",… "Em… sao em lại ở đây?".

Bỏ qua câu hỏi của bạn thân, My tiến tới mặt Hưng giáng cho anh cái tát cháy má: "Sao, anh không ngờ hả. Nếu không ở đây thì làm sao tôi biết được bộ mặt thật của 2 kẻ phản bội. 1người là bạn thân, 1 người là chồng".

My nói với ánh mắt đầy tuyệt vọng: "Vì anh, tôi hi sinh mọi thứ, vậy mà cuối cùng anh đền đáp lại tôi như thế… Cả cô nữa, tôi sẽ cho 2 người biết cái giá của sự phản bội là thế nào?".

My bước khỏi căn nhà ghê tởm ấy ngay lập tức. Ngày hôm sau ảnh ôm hôn xoắn xoắn xuýt của Hưng với Lan được chia sẻ tới các trang cá nhân của bạn bè anh. Mấy ngày ấy, Hưng chẳng làm được gì vì bạn anh liên tục nhắn tin, gọi điện hỏi. Chưa bao giờ Hưng thấy xấu hổ, ê trề tới vậy. My nhất quyết không tha thứ, cô đã ký giấy ly hôn và bế con đi. Hưng trắng tay, còn Lan cũng khỏi hy vọng lấy chồng khi đã khoác cái danh cướp chồng bạn.