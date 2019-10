Miền Bắc chuyển mưa lạnh, nhiệt độ giảm dưới 16 độ, Trung Bộ mưa lớn diện rộng

Khối không khí lạnh từ phía Bắc tiếp tục tăng cường xuống Miền Bắc nước ta. Nền nhiệt các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục giảm, có nơi xuống dưới 16 độ.

Phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ ở mức 16 - 19 độ, có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ trưa chiều 22 - 25 độ.

Đông Bắc Bộ, ngày và đêm có mưa đêm có mưa rải rác một vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ đêm và sáng sớm phổ biến trong khoảng 18 - 21 độ, vùng núi có nơi từ 15-18 độ.

Khu vực Hà Nội, do ảnh hưởng của hoàn lưu mây suy yếu từ cơn bão tiếp tục gây mưa rải rác ở Hà Nội. Nhiệt độ vào sáng sớm ở Hà Nội đang 19 độ, một số khu vực có mưa rào. Khu vực mưa và tạnh sẽ luân phiên nhau trong ngày.



Cảm giác rét nhẹ sẽ duy trì cả ngày. Hôm nay nhiệt độ thấp nhất khoảng 19 độ. Cao nhất hôm nay chỉ ở mức 22 độ. Tối và đêm nhiệt độ giảm nhẹ, ở mức 19-20 độ. Khi ra ngoài mọi người nhớ đem theo áo mưa và áo khoác.

Ảnh minh họa.

Trung Bộ, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với nhiễu động của đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên khu vực Bắc và Trung Trung Bộ mưa vừa, mưa to.

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa vừa, mưa to. Đặc biệt các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế sẽ có mưa rất to và giông. Trong cơn giông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc mưa vừa, có nơi mưa to; phía Nam mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ ban ngày phổ biến từ 27 - 30 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và giông vài nơi. Tây Nguyên đêm và sáng trời lạnh với mức nhiệt 17 - 20 độ. Nam Bộ nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ.