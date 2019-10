Chiều và đêm nay Hà Nội đón không khí lạnh, miền Bắc dưới 10 độ C, miền Trung dự báo có bão trong những ngày tới

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khối không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc đã tiến sát biên giới nước ta. Từ chiều và đêm nay, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Khối không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh làm cho nền nhiệt Bắc Bộ giảm nhanh rõ rệt.

Từ đêm nay ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ ở vùng đồng bằng. Tại vùng núi và vùng núi cao nhiệt độ có thể giảm xuống dưới 10 độ. Ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 24-28 độ, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn.

Tại Hà Nội, từ chiều nay gió mùa đông bắc sẽ mạnh lên cấp 2 - 3, nền nhiệt giảm nhanh. Từ đêm nay trời trở rét. Nhiệt độ trong ngày ở mức 28 độ, nhưng về đêm và sáng sớm giảm xuống 18 - 20 độ. Biên độ nhiệt giữa ngày và đêm khá lớn.

Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Từ sáng sớm ngày mai (29/10), ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông.

Hiện nay, ngoài khơi vùng biển Phi - líp - pin đáng có một vùng thấp hoạt động và có nhiều khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 7 giờ ngày 28/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp cách phía Bắc đảo Pa-la-oan (Phi - líp - pin) khoảng 100km về phía Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Ảnh minh họa.

Đến 7 giờ ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Đến 7 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Phú Yên - Khánh Hòa khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.