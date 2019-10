Miền Bắc chuẩn bị đón tiếp không khí lạnh, từ thứ Hai tuần sau có nơi giảm đến 10 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay (26/10), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ Vĩ Bắc xuống phía Nam.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ chiều và đêm thứ Hai tuần sau (ngày 28/10) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Từ sáng sớm 29/10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Ảnh minh hoạ

Từ chiều 28/10, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ cấp 2-3.

Từ đêm 28/10 đến khoảng 31/10: Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng sớm (nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ ở vùng đồng bằng, 14-17 độ ở vùng núi, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ); ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 24-28 độ.

Thời tiết Hà Nội: Từ khoảng chiều và đêm 28/10 có mưa, mưa rào và dông. Từ đêm 28-31/10 trời rét về đêm và sáng sớm; ngày nắng.