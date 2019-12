Mẹ Việt kể chuyện suýt chết khi sinh con, bệnh viện huy động 15 bác sĩ cấp cứu vì mất 80% máu trong cơ thể

Người ta vẫn nói "cửa sinh là cửa tử" quả không sai bởi trên thực tế có nhiều sản phụ đã phải đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết để đưa được 1 thiên thần bé nhỏ đến với thế giới này.

Mới đây, câu chuyện của mẹ Việt Nguyen Huyen (hiện đang sinh sống tại Philadelphia, Mỹ) kể về chuyện suýt chết vì băng huyết khi sinh con lần 5 vào ngày 11/12 vừa qua đã lấy đi không ít nước mắt của mọi người. Và câu chuyện bị băng huyết khi sinh bé Lily của mẹ Việt này cũng một lần nữa cho thấy phụ nữ phải đối mặt với nguy hiểm thế nào trong quá trình sinh con.

Hình ảnh lúc chị Nguyen Huyen tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật khẩn cấp vì băng huyết sau sinh.

"Mình đã suýt chết lúc sinh con...



Chồng mình đã khóc suốt 6 tiếng khi mình vào mổ cấp cứu vì băng huyết không rõ từ vị trí nào...

Con chào đời nhanh thôi, chỉ 2 phút sau cơn đau đẻ dữ dội. Mình ôm lấy con và thở phào một cái vì tưởng mọi chuyện xong rồi, nhưng không bác sĩ nói mình chảy rất nhiều máu, họ không thể cầm máu được. Họ bắt đầu gọi, từng khuôn mặt một nhăn nhó căng thẳng, mình cảm thấy máu đang ộc ra rất nhiều, nhưng mình lại chẳng nghĩ đến điều gì tồi tệ.

Mình nghĩ chắc chỉ băng huyết thôi, việc này các y tá đã nói nhiều rồi, mình vẫn bình tĩnh, nghĩ mọi chuyện chẳng có gì quan trọng cả. Vậy mà chồng mình chạy tới, anh nói mình chảy rất nhiều máu và không biết từ đâu cả, họ không thể cầm máu cho mình được, phải mổ gấp cho mình.

Khi chị vào phòng mổ cấp cứu, chồng chị đã khóc hết nước mắt.

Ngày thứ 3 sau ca phẫu thuật, chị được tháo ống thở dẫn xuống phổi nhưng vẫn không thể ra khỏi giường.

Mình bắt đầu thiếp đi, một cô y tá nói với mình 'Mama open your eyes.. look at your baby.. she needs you'. Mình mở mắt xong lại nhắm mắt. Cô ấy lại gọi: 'Open your eyes... stay with us… we do together ok'. Mình cũng mở mắt và nói OK với cô ấy. Nhưng rồi lại thiếp đi, vẫn nghe được mọi người nói chuyện.

Mình mổ lần một xong, nghe chồng nói vẫn tiếp tục chảy máu trong ổ bụng và họ không rõ nguyên nhân.

Các bác sĩ đẩy mình vào phòng cấp cứu lần 2.

Tiếng khóc của con đã kéo mẹ quay trở lại...

Mình còn chưa nhìn rõ LiLy của mình, không thể nhớ nổi khuôn mặt con. Và Nếu không có mẹ các con sẽ ra sao? Mình bắt đầu sợ chết, mọi cảm giác hoảng loạn đều diễn ra xung quanh mình, mình còn chưa ôm con được đến lần thứ 2 nữa.

Các anh chị của bé Lily vào thăm em vừa mới sinh.

Vết mổ của người mẹ khiến ai nhìn cũng xót xa.

Hiện tại, bé Lily đáng yêu đã được 7 ngày tuổi.

Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Và thật may rằng lần thứ 2 tỉnh dậy, các bác sĩ và y tá đứng bên, họ chúc mừng vì mình đã qua cơn nguy kịch, họ nói: 'she looks good. She doing well'.

Mặt mình khi đó phù thúng nước, chồng bảo vì lúc mình vào phòng cấp cứu người đã chuyển trắng rồi, trông như người chết, tất cả mọi người đều sợ và nghĩ mình không qua được.

Bác sĩ nói mình mất máu nhiều quá nhiều, 15 phút mất 80% máu cơ thể. Và trong thời gian mổ 6 tiếng vẫn liên tục chảy máu. Sau ca mổ, nhiều ngày liền sau đó mình không thể nói chuyện, trên người toàn ống dẫn và dây truyền và thở thoi thóp vì có mấy cái ống dẫn đưa thẳng vào dạ dày, phổi.

Chồng mình nói đã có 15 bác sĩ cấp cứu cho mình ngày hôm đó. Thế là may mắn mình thoát chết và được đưa vào phòng hồi sức. Mình không thể nói chuyện trên người toàn ống dẫn và dây truyền.

Bác sĩ nói chồng mình đã khóc suốt 6 tiếng khi mình vào mổ cấp cứu. Phụ nữ sinh đúng là rất nguy hiểm, cảm tạ trời phật, cảm tạ bác sĩ vì đã giúp mình 'vượt cạn' thành công".

Chia sẻ của mẹ Việt thu hút hơn 13 nghìn lượt tương tác và hơn 9,5 nghìn lượt chia sẻ.

Được biết cuộc vượt cạn trên của chị Nguyen Huyen diễn ra vào ngày 11/12 tại bệnh viện Pennsylvania Hospital. Bé con tên là Triệu Uyển Tâm, chào đời nặng 3,1kg.



Mẹ Việt này tâm sự dù đã nghe nhiều lần câu nói "gái chửa cửa mả ", ý nói tới những biến chứng, những tai nạn nguy hiểm có thể gặp khi sinh, nhưng chẳng bao giờ chị nghĩ chuyện đó lại xảy ra với mình. Thậm chí, ngay cả khi chuyện đó bắt đầu xảy ra, chị cũng nghĩ chỉ bình thường thôi vì cả thai kỳ chị đều khỏe mạnh, không có bất cứ bệnh lí nào dù nhỏ nhất. Hơn thế nữa, 4 lần sinh nở trước của chị đều trải qua nhẹ nhàng. Vậy mà lần thứ 5 này, điều tồi tệ nhất đã xảy ra với chị ngay sau khi con chào đời.



Câu chuyện trở về từ cõi chết sau khi sinh của bà mẹ 5 con đã nhận được hơn 13 nghìn lượt cư dân mạng bày tỏ cảm xúc và gần 10 nghìn lượt chia sẻ. Cộng đồng mạng đồng loạt chúc mừng bà mẹ đã hồi phục sức khỏe nhanh chóng. Còn các mẹ bỉm sữa thì xúc động mà nhắn nhủ chồng mình hãy luôn yêu thương và chăm chút vợ mình bởi người phụ nữ nào lúc sinh con cũng phải đối mặt với đầy những biến chứng, nguy hiểm không thể lường trước được.