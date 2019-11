Mẹ trẻ Đồng Nai và hành trình mang thai "hú vía": Lên bàn đẻ cán mốc 90kg, khắp người phù nề, mổ xong bị băng huyết

Mỗi mẹ bầu đều có kỉ niệm mang thai và sinh nở khác nhau. Bên cạnh những người may mắn có thai kỳ suôn sẻ thì cũng có những mẹ bầu gặp bao vất vả khi mang thai, thậm chí là suýt mất mạng khi bị băng huyết sau sinh. Điều này rất đúng với chị Thanh Tuyền, 24 tuổi (sống tại Đồng Nai) khi cả quá trình mang thai và sinh nở của chị đều gian nan vô cùng.

Chị Thanh Tuyền, 24 tuổi đã trải qua hành trình mang thai gian nan vô cùng.

Theo chị Tuyền chia sẻ, trong thời gian mang thai chị tăng cân nhanh chóng, khắp người phù nề rất đi lại rất khó khăn. Thêm vào đó bà mẹ trẻ lại bị huyết áp cao, có nguy cơ bị tiền sản giật nên đi viện nhiều như cơm bữa: "Tạng người mình cũng hơi mũm mĩm, lúc mang thai tăng từ 60 lên 90kg. Bầu thì huyết áp sẽ cao hơn người bình thường nhưng do mình bị mập nhanh quá nên huyết áp vì thế cũng tăng cao. Tháng nào cũng phải đến bệnh viện khám siêu âm và thử nước tiểu để xem có bị tiểu đường thai kỳ không? Mình cứ ăn phải đồ nào mặn là y như rằng huyết áp sẽ tăng cao làm xây sẩm mặt mày".

Khi mang thai chị Tuyền tăng 30kg, toàn thân phù nề, đi lại rất khó khăn.

Chính bởi huyết áp cao, nên chị Tuyền phải kết thúc thai kỳ sớm để đảm bảo an toàn, nếu không rất dễ xảy ra biến chứng nguy hiểm. Nhớ lại khoảng thời gian đó, bà mẹ 1 con cho biết:

"Lúc được 36 tuần mình đi khám thì huyết áp cao đột ngột, bác sĩ bảo mình nhập viện để kiểm tra thì may mắn là nó hạ xuống như bình thường nên mình được xuất viện ra về. Lúc đó mình rất mừng vi không phải kết thúc thai kỳ sớm vì con còn bé quá, chỉ nặng có 2kg.

Đến tuần thứ 37, đi khám lại bác sĩ thông báo nước ối ít quá phải mổ gấp. Mình có xin về nhà uống nhiều nước lên trong suốt 3 ngày, thế nhưng khi khám lại bác sĩ vẫn yêu cầu mổ ngay lập tức".

Con trai chị Tuyền chào đời ở tuần thứ 37 bằng phương pháp mổ.

Cứ ngỡ quá trình sinh nở sẽ diễn ra suôn sẻ khi con trai chị chào đời an toàn, nhưng thật không ngờ tử cung của chị Tuyền không co thắt được như bình thường dẫn đến hiện tượng băng huyết vô cùng nguy hiểm: "Lúc đấy cả người mình lạnh và run lên bần bật, răng đánh vào nhau phát ra cả tiếng. Cảm giác vô cùng sợ hãi, nằm nghĩ nếu lỡ như mình có chuyện gì thì ai sẽ lo cho con đây? May mà trời phật phù hộ nên mọi chuyện đều không sao. Khi được chuyển vào phòng hồi sức, bác sĩ mổ có nói với mình rằng chính bản thân bác cũng rất sợ nhưng may là xử lý kịp. Tuy vậy ở lần mang thai sau mình sẽ phải cẩn thận hơn rất nhiều".

Chị Tuyền bên chồng và con trai.

Bé Minh Khôi trộm vía sinh ra nặng 3,4kg nhưng vì sinh sớm nên bé bị vàng da và thoát vị rốn. Hiện tại bé đã hết vàng da nhưng vẫn bị thoát vị rốn nên hay trớ, sức khỏe của chị Tuyền cũng khá hơn rất nhiều, chỉ đôi khi đau đầu vì bị thiếu máu.

Sau khi trải qua ca sinh nở "thập tử nhất sinh", đến giờ bà mẹ trẻ này vẫn rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc mình bị băng huyết, đây sẽ là kỷ niệm mà chị sẽ không bao giờ quên được.