Bà mẹ ám ảnh kể lại phút thập tử nhất sinh khi bác sĩ lấy nhau thai bằng tay, bị băng huyết sau sinh nặng

Băng huyết sau sinh là gì?

Băng huyết hay còn gọi là xuất huyết sau sinh là một biến chứng khi người mẹ chảy máu ồ ạt, hơn 500ml, từ âm đạo sau khi sinh con. Nó thường diễn ra ở hai thời điểm: một là trong vòng 24 giờ đầu tiên sau khi mẹ sinh con, hai là diễn ra chậm trễ, khoảng 6 tuần sau khi sinh.

Nguyên nhân gây nên tình trạng này là do tử cung của mẹ co bóp không đủ mạnh sau khi sinh hoặc bởi vì xót nhau hay do mẹ bị lạc nội mạc tử cung.

Thông thường, cứ 100 bà mẹ thì sẽ có 5 sản phụ bị băng huyết sau sinh, nhưng băng huyết nặng, hơn 2 lít máu thì rất hiếm gặp, nó chiếm tỉ lệ 6/1.000 bà mẹ ở Anh.