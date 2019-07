Đẻ xong mẹ Đắk Lắk bị chảy máu lênh láng khắp phòng - hiện tượng băng huyết gây tử vong hàng đầu ở sản phụ

Băng huyết sau sinh là hiện tượng bộ phận sinh dục nữ chảy máu trong vòng 24 giờ sau sinh, gây tình trạng mất máu quá nhiều. Nguyên nhân của băng huyết sau sinh có thể do thai nhi to dẫn đến đờ tử cung, do sản phụ bị rối loạn đông máu mà không biết, do thời gian chuyển dạ của mẹ dài, do mẹ đã từng nạo hút thai khiến niêm mạc tử cung bị viêm nhiễm, sản phụ nhiễm trùng ối, mang đa thai, nhau thai bất thường…