Tài xế taxi tông chết cô gái rồi bỏ đi: Lộ diện gã tài xế ác độc

Ngày 27/6, đoạn clip ghi lại cảnh tài xế taxi Vinasun đâm đôi nam nữ thương vong ở quận Tân Phú (TP.HCM) rồi bỏ trốn, mặc cho nạn nhân vùng vẫy, đăng tải trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.

Công an quận Tân Phú sau đó đã phong toả hiện trường để điều tra. “Qua camera an ninh, chiếc taxi trên có liên quan đến vụ tai nạn. Cô gái thiệt mạng được xác định là Nguyễn Thị Mỹ Tiên (25 tuổi, quê Bến Tre). Chị này đang làm việc tại một nhà hàng trên địa bàn và thuê trọ cách đó không xa”, đại diện Công an quận Tân Phú nói

Vị đại diện này cho biết thêm, Công an quận Tân Phú đã triệu tập tài xế taxi trên để lấy lời khai, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, bà Lê Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc truyền thông taxi Vinasun, xác nhận tài xế và ô tô gây tai nạn trên thuộc hãng taxi này. Tài xế lái xe tên Phú.

Sau khi nhận tin, lãnh đạo công ty đã đến thăm hỏi gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Mỹ Tiên và hỗ trợ 20 triệu đồng.

“Hành động của tài xế Phú không đúng đạo đức nghề nghiệp, chúng tôi lấy làm tiếc về vụ việc”, đại diện Vinasun cho biết.

Hình ảnh cắt từ clip.

Theo đoạn clip, vụ tai nạn xảy ra lúc 3h ngày 25/6, tại giao lộ Tân Hương - Võ Công Tôn thuộc phường Tân Quý (quận Tân Phú, TP.HCM).

Thời điểm trên, đôi nam nữ chạy xe máy đến giao với Võ Công Tôn thì va chạm với taxi chạy cùng chiều đang rẽ trái qua đường.

Cú tông mạnh khiến đôi nam nữ văng lên vỉa hè. Cô gái nằm bất động và thiệt mạng sau đó, còn nam thanh niên bị thương nặng.

Lúc này, tài xế taxi Vinasun gây tai nạn xuống xe nhưng đứng từ xa quan sát 2 nạn nhân và xung quanh mà không có bất cứ động thái gì cứu giúp.

Được vài giây, tài xế này vội lên xe bỏ đi mặc cho nạn nhân nam vùng vẫy kêu cứu.

Clip này cũng ghi lại, sau khi chiếc taxi này bỏ đi nhiều xe máy và ô tô đi qua, thấy 2 nạn nhân bị thương nằm trên vỉa hè nhưng họ vẫn bỏ mặc dù nạn nhân nam lê lết bò ra đường kêu cứu.

Theo bà Đặng Thị Thu Lan (54 tuổi, nhà cạnh hiện trường), thời điểm trên bà đang ngủ thì nghe tiếng động lớn.

Khi bà chạy ra ngoài kiểm tra thì phát hiện đôi nam nữ bị thương nằm trên vỉa hè, bên cạnh là chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Hiện trường tai nạn.

Nam thanh niên bị thương nặng nhưng vẫn cố đưa tay lên vùng vẫy kêu cứu.

Tuy nhiên, lúc này có một xe taxi dừng sát nạn nhân xuống xe quan sát rồi bỏ đi.

Sau đó, bà Lan cùng một số người dân xung quanh đã gọi cơ quan chức năng đến hiện trường xử lý, đưa nạn nhân đi cấp cứu.