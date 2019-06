Clip: Người phụ nữ ngủ quên trên xe khách bị kẻ gian móc ví rồi ngang nhiên ngồi đếm tiền khiến dân mạng bức xúc

Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại cảnh trộm ví tiền trên xe khách. Trong sự việc này, người ta càng thương xót cho người phụ nữ mất ví tiền bao nhiêu thì càng phẫn nộ trước hành động gian dối của người đàn ông giường kế bên bấy nhiêu. Bởi lẽ, người phụ nữ bị trộm đồ có hoàn cảnh khá đặc biệt.

Đăng tải trên mạng xã hội, tài khoản có nickname T.G chia sẻ: "Buồn ơi là buồn, tôi là nông dân quê ở Thái Bình, chồng tôi đã mất cách đây 2 năm khi con trai thứ 2 của tôi học đại học mới được 1 năm.

Không có tiền để nuôi con ăn học, tôi phải đi làm xa, gom góp nửa năm trời tôi về quê trang trải nợ nần. Ngày 19 tháng 6, tôi về trên chuyến xe Lào Cai - Thái Bình, do say xe nên tôi ngủ quên. Kẻ gian đã lấy hết tài sản và giấy tờ tùy thân của tôi. Tôi đã báo công an, hình ảnh trong clip".

Người đăng tải không quên chú thích kèm theo: "Mẹ em đi xe sao vàng BKS 17B 012.xx xuất phát tại Lào Cai lúc 19h30, ai có thông tin gì liên hệ giúp em qua số điện thoại 03979198xx. Em xin cảm ơn và hậu tạ ạ!".

Người phụ nữ đáng thương bị kẻ gian móc sạch ví tiền trên chuyến xe khách về quê. Nguồn: T.G

Dưới bài đăng là hình ảnh đoạn clip từ camera của xe khách ghi lại được, người phụ nữ trung niên đang say giấc ngủ thì bất ngờ một người đàn ông nằm cạnh chiếc ghế kế bên nhổm dậy, sau 1 hồi anh ta nhìn ngó, đưa chân lật chăn thì phát hiện được chiếc ví. Người này thản nhiên chui xuống phía dưới rồi luồn tay qua ghế của người phụ nữ lấy đi ví tiền. Vì ngủ say nên người phụ nữ không hề hay biết sự việc xảy ra với mình.

Người đàn ông nằm kế bên bất ngờ nhổm dậy, lấy ví tiền của người phụ nữ nằm bên cạnh

Đáng nói, sau khi lấy ví tiền của người phụ nữ, người đàn ông này còn bình thản đem tiền ra đếm.



Sau khi lấy trộm thành công, người đàn ông này còn thản nhiên ngồi đếm tiền.

Sự việc này sau khi đăng tải đã nhận về rất nhiều sự quan tâm, chú ý của cư dân mạng. Hầu hết đều tỏ ra bất bình và phẫn nộ trước cách hành vi trộm cắp của người đàn ông nói trên và đồng loạt chia sẻ để mong sớm tìm ra kẻ gian, đòi lại số tiền đã mất cho người phụ nữ đáng thương.

Thành viên H.A bức xúc: "Cái giống quen ăn lười làm, chỉ trực chờ đi trộm của người hiền lành. Anh ta không hề biết để kiếm được số tiền đó, chị ấy đã phải nhịn ăn, nhịn mặc, làm lam vất vả đến thế nào? Cần mọi người chung tay chia sẻ đoạn clip này để kẻ gian sớm được đưa ra pháp luật".

"Đoạn clip khá rõ mặt người đàn ông ăn trộm thế kia thì hy vọng công an sẽ sớm tìm ra được. Khổ thân cô ấy, cô ấy cũng như mẹ mình, đi đường xa lên xe say là mệt rồi ngủ thiếp đi. Đi làm nửa năm trời tần tảo, tiền mồ hôi nước mắt mà mất hết thì đúng là bĩ cực. Thương cô ấy bao nhiêu, ức chế loại trộm cắp bấy nhiêu", bạn T.L bày tỏ.



Hiện đoạn clip nói trên vẫn đang được cư dân mạng truyền tay nhau chia sẻ kèm theo rất nhiều lời bình luận, mong tìm ra kẻ gian trộm ví.