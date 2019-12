5 dấu hiệu cho thấy camera an ninh nhà bạn đang bị hack cùng 3 cách đề phòng từ chuyên gia bảo mật

Hôm nay, cộng đồng mạng Việt Nam bỗng xôn xao vì thông tin cô gái trông giống nữ ca sĩ Văn Mai Hương bị tung video nhạy cảm từ camera an ninh. Đặc biệt, theo ngày tháng lưu trong video, chúng được ghi lại từ tháng 10/2015.

Trong đó, cô gái này vừa trở về nhà, vô tư thay đồ mà không hề biết rằng những hình ảnh nhạy cảm của bản thân đã bị camera ghi lại toàn bộ.

Hay như những hình ảnh, video quay lén từ camera an ninh trong các spa - nơi phụ nữ đương nhiên phải cởi bỏ xiêm y để được chăm sóc - cũng bị kẻ xấu lấy được và phát tán đầy rẫy trên các nhóm chat, mạng xã hội hay bất cứ nền tảng nào có thể gửi dữ liệu.

Camera an ninh, đúng như cái tên của nó - được sử dụng chủ yếu để kiểm soát an ninh, ghi lại hình ảnh ở những nơi khó có thể để mắt tới. Tuy nhiên, vì sự chủ quan, thiếu hiểu biết hoặc cố tình bị kẻ xấu can thiệp, phương tiện này rất có thể sẽ quay ra "phản chủ".

Những hình ảnh, video nhạy cảm có thể bị lợi dụng để tống tiền, bôi xấu danh dự hoặc nhiều trò bẩn thỉu khác mà có trời cũng không biết. Hệ lụy từ những chiêu trò này rất khủng khiếp.

Vậy làm thế nào để các gia đình tăng cường bảo mật cho hệ thống camera an ninh, tránh bị kẻ xấu can thiệp?

Liệu camera an ninh nhà bạn có bị hack và 5 cách nhận biết cũng như đề phòng để không lộ hình ảnh riêng tư

Chúng tôi đã liên lạc với anh Phan Anh Vũ, một chuyên gia công nghệ lâu năm để tìm hiểu xem người dùng camera an ninh có những cách thức gì để tự bảo vệ bản thân.

Theo anh Vũ, đây là 5 cách để nhận biết camera nhà bạn có bị hack hay không?

1. Camera an ninh tạo âm thanh lạ



Có thể rất khó để nói hoặc phát hiện xem một camera quan sát bị tấn công hay không. Một trong những dấu hiệu cho thấy camera quan sát đã bị xâm nhập hoặc tấn công là khi có tiếng nói lạ hoặc tiếng ồn phát ra đầy bất thường.

Điều này có nghĩa là hacker đã giành quyền kiểm soát camera quan sát và vận hành nó.

2. Cài đặt bảo mật của camera an ninh bị thay đổi dù chủ nhân không can thiệp

Một dấu hiệu khác cho thấy camera quan sát của bạn đã bị tấn công là khi cài đặt bảo mật của nó đã bị thay đổi hoặc mật khẩu được đặt thành mặc định.

3. Đèn LED của camera quan sát phát sáng bất thường, camera bị xoay chuyển sang hướng khác

Đèn LED tự nhiên nhấp nháy khác thường là một dấu hiệu cho thấy camera an ninh của bạn đã bị xâm nhập. Bên cạnh đó, camera thường xuyên xoay chuyển sang hướng khác với thiết lập ban đầu cũng là dấu hiệu không thể bỏ qua.

4. Camera tự bật lên sau khi đã bị tắt

Nếu thấy rằng đèn LED của camera an ninh đã bật ngay cả khi bạn không sử dụng, cho thấy nó đã bị kiểm soát bởi người khác.

5. Tăng đột biến trong lưu lượng mạng

Một cách để xác định xem hệ thống giám sát của bạn đã bị xâm nhập là để kiểm tra lưu lượng dữ liệu trên mạng của bạn và trên camera quan sát của bạn.

Nếu có sự gia tăng đột ngột trong lưu lượng mạng, có khả năng hệ thống đã bị tấn công để gửi video ra ngoài.

5 sai lầm của người dùng dẫn tới camera an ninh bị can thiệp

Sai lầm 1: Lắp đặt camera an ninh ở những vị trí nhạy cảm

Theo anh Vũ, camera an ninh là con dao 2 lưỡi nếu bị lắp sai chỗ. Trên thế giới, trừ trường hợp để camera an ninh trong phòng ngủ để trông coi trẻ sơ sinh, các công ty bảo mật không bao giờ khuyến khích người dùng lắp chúng ở vị trí nhạy cảm như trong phòng riêng, WC...

Có chăng cũng chỉ lắp ở hành lang, cửa nhà, các góc khuất khó quan sát. Chính vì vậy, vị trí lắp đặt camera an ninh là lưu ý số một mà chị em phải ghi nhớ.



Sai lầm 2: Sử dụng camera an ninh với mật khẩu mặc định

Đây là sai lầm chết người mà nhiều gia đình đã mắc phải. Trong trường hợp sử dụng camera an ninh có thể truy cập từ xa, việc để nguyên mật khẩu mặc định đồng nghĩa chúng ta đã trao quyền riêng tư vào tay kẻ xấu.

Chính vì vậy, việc đầu tiên cần làm sau khi cho lắp đặt camera an ninh là đổi ngay mật khẩu khó đoán. Nên thêm các kí tự đặc biệt, viết hoa viết thường lẫn lộn. Ngoài ra, nên đổi mật khẩu định kỳ từ 1 - 3 tháng một lần.

Trên thực tế, với kiểu mật khẩu ngớ ngẩn như "123456" thì tin tặc chỉ mất khoảng... 0,23 giây để lần ra thôi.

Sai lầm 3: Chủ quan, không giám sát kỹ thuật viên sửa chữa/lắp đặt camera an ninh khi có vấn đề

Bất kể bạn là người bình thường hay người nổi tiếng, kẻ xấu luôn lăm le muốn có được hình ảnh nhạy cảm từ chúng ta.

Trường hợp của cô gái trông giống Văn Mai Hương nói trên, loạt video nhạy cảm từ năm 2015 rất có thể vẫn nằm trong ổ cứng của camera nhưng chỉ vừa mới rơi vào tay kẻ xấu. Việc cần làm khi cho lắp đặt/sửa chữa camera an ninh là phải có người giám sát.

Bên cạnh đó, dù cơ chế của bộ nhớ camera an ninh là ghi đè dữ liệu, xóa bớt video khi hết dung lượng - tin tặc vẫn có thể khôi phục lại chúng nếu có được ổ cứng. Chính vì vậy, không được phép cho người mà bạn không tin tưởng động chạm vào camera trong gia đình.

Chúng tôi đứng về phía Văn Mai Hương. Phụ nữ phải được tôn trọng và bảo vệ quyền an toàn dù ở bất cứ đâu. Phát tán những hình ảnh riêng tư và nhạy cảm của phụ nữ, dù bất cứ lý do gì đều không được chấp nhận. Chúng ta hãy cùng đứng về phía Văn Mai Hương và chung tay bảo vệ phụ nữ, vì một xã hội văn minh hơn.