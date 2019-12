Thông tin bất ngờ về camera quay cảnh chánh án 'mây mưa' với nữ kế toán tại trụ sở

Ngày 13/12, một cán bộ tỉnh Quảng Bình tiết lộ thông tin vị trí đặt chiếc camera quay cảnh "mây mưa" của ông Đinh Lâm Xướng - Chánh án TAND huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) với bà Đ.T.K.C. (kế toán TAND huyện Minh Hóa) ngay tại trụ sở.

Theo đó, chiếc camera quay "cảnh nóng" giữa ông Xướng và bà C. được đặt trong phòng làm việc từ trước chứ không phải được quay từ bên ngoài vào.

Ở một thông tin khác, theo lịch xét xử công khai thì vào 13h30 ngày 13/12, ông Đinh Lâm Xướng làm chủ tọa phiên tòa xét xử bị cáo Cao Việt Hùng liên quan đến một vụ án hiếp dâm.

Trụ sở TAND huyện Minh Hóa - nơi ông Xướng đang công tác.

Trong tháng 12/2019, TAND huyện Minh Hóa dự kiến xét xử sơ thẩm 7 vụ án. Ngoài vụ án hiếp dâm nói trên, ông Xướng còn là chủ tọa của phiên tòa xử 2 vụ án khác tại địa phương này.

Sau khi việc quan hệ tình dục với bà Đ.T.K.C ngay tại trụ sở bị bại lộ, ông Đinh Lâm Xướng cho biết: "Hiện sức khỏe, tinh thần của tôi vẫn bình thường. Tôi vẫn đi làm việc... Sau sự việc đó tôi rút ra được nhiều bài học.

Được biết, trong công việc, ông Xướng là cấp trên của bà Đ.T.K.C. Tuy nhiên, ngoài đời thường thì 2 người vẫn xưng hô "chị - em" bởi bà C. hơn ông Xướng đến 4 tuổi.

Cách đây khoảng 3 tháng, một đoạn clip ghi lại cảnh ông Xướng quan hệ tình dục với bà Đ.T.K.C. ngay trong phòng làm việc và đang trong giờ hành chính được gửi tới lãnh đạo huyện ủy Minh Hóa.

Cơ quan chức năng huyện này vào cuộc xác minh, xác định clip phản ánh đúng sự thật, không bị cắt ghép.



Bước đầu ông Xướng và bà C. thừa nhận hành vi của mình. Ông Xướng cho rằng do say rượu nên không làm chủ được bản thân.

Ngày 10/12, Tỉnh ủy Quảng Bình có thông báo cách hết các chức vụ về mặt Đảng đối với ông Đinh Lâm Xướng. Trong khi đó, lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Bình cho hay, chưa có phương án cụ thể bố trí công tác mới cho ông Xướng nhưng hướng xử lý sắp tới là điều chuyển ông này sang một đơn vị khác.

Lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Bình cho biết thêm, nữ kế toán được xác định "mây mưa" với ông Xướng cũng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng và cũng sẽ nhận hình thức tương tự về mặt chính quyền.