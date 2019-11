Trước sự phức tạp của xã hội, việc nhà nhà đua nhau lắp camera an ninh (Closed Circuit Televison hay CCTV) không còn là chuyện gì quá xa lạ nữa. Tuy nhiên, chính cách thức để tăng cường giám sát an ninh này lại có nhiều lỗ hổng dễ bị kẻ xấu trục lợi.

Vào năm 2014, làng công nghệ chấn động trước tin tức về hàng chục nghìn camera an ninh trên thế giới bị phát trực tiếp thông qua tên miền của công ty Insecom, thậm chí có thể xâm nhập nếu kẻ gian có được mật khẩu.

Đặt mật khẩu dễ đoán hoặc để nguyên mật khẩu mặc định của camera an ninh chính là tiếp tay cho kẻ gian trục lợi

Theo trang tin công nghệ uy tín TechCrunch, hầu hết người dùng sử dụng mật khẩu dễ nhớ hoặc thậm chí không đổi mật khẩu. Ví dụ như "admin"; "admin12345"; "adminadmin"... Nên rất dễ bị kẻ xấu bẻ khóa.

Theo báo cáo từ Insecom công bố vào năm 2014, có khoảng 73.000 camera an ninh đã bị thâm nhập và theo dõi theo thời gian thực. Đáng nói hơn cả, trong số đó có đến 935 địa chỉ IP camera an ninh đến từ Việt Nam.

Nhiều chục nghìn camera an ninh bị xâm nhập được lắp đặt ở nhiều nơi, ví dụ như nhà hàng, quán cafe, bãi đậu xe, trường học, nhà xưởng và thậm chí là bên trong phòng ngủ của hộ gia đình.

Theo một chuyên gia an ninh mạng của BKAV, hầu hết các camera này không được cấu hình lại sau khi lắp đặt và vô tình tạo nên lỗ hổng để kẻ gian khác thác.

Trên thực tế, có rất nhiều trang web cho phép rà soát và phân tích địa chỉ IP. Camera an ninh cũng có cổng thu phát và địa chỉ IP giống như máy tính. Do đó, chỉ cần vài thao tác đơn giản là kẻ gian có thể xâm nhập các camera chưa được đặt lại mật khẩu.

Dù bị dư luận thế giới kịch liệt lên án, đại diện của Insecom lại khẳng định: Báo cáo nói trên được công bố nhằm nâng cao ý thức của cá nhân và tổ chức trong việc bảo đảm an toàn thông tin.

"Hơn 90% camera xuất xứ Trung Quốc có khả năng làm lộ thông tin người dùng"

Theo ICT News, nhận định trên đến từ các chuyên gia tại hội nghị "Bảo đảm an toàn thông tin trong chuyển đổi số và Chính phủ điện tử" diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Bên cạnh đó, đại diện Cục An toàn Thông tin (ATTT) đưa ra dẫn chứng: Chỉ cần truy cập trang web có tên miền Shodan.io và tìm từ khóa liên quan đến camera an ninh tại Việt Nam - kết quả cho thấy có hơn 1400 camera an ninh đã bị phát trực tiếp trên internet! Trong đó, từ nơi công cộng cho đến nhà riêng đều bị lộ tẩy.

"Khi biết được thông tin cá nhân, kẻ gian có thể khai thác rất sâu vào đời tư của người đó và sẽ gây ra những hậu quả khó lường", ICT News dẫn lời của đại diện Cục ATTT.

Ngoài ra, đại diện của một nhà mạng lớn tại Việt Nam khẳng định: Người dân đang rất chủ quan trước rủi ro rò rỉ thông tin từ các loại camera an ninh. Đặc biệt, khoảng 90% camera an ninh tại Việt Nam có xuất xứ Trung Quốc, rất dễ bị đồng bộ hóa và ngầm gửi thông tin về máy chủ ở nước ngoài. Tiếp theo, một số công ty sản xuất camera ở Việt Nam nhưng lại sử dụng phần cứng, linh kiện nhập từ Trung Quốc nên vẫn có khả năng làm lộ thông tin.

Vậy cần lưu ý những gì để đảm bảo an toàn thông tin khi lắp đặt camera an ninh tại hộ gia đình?

Theo một số chuyên gia về an toàn thông tin, có 3 lưu ý mà người dân phải ghi nhớ khi lắp đặt camera an ninh:

1. Vị trí lắp đặt camera: Thông thường, camera an ninh được lắp đặt tại các góc cạnh của ngôi nhà để đảm bảo tầm quan sát trộng nhất có thể. Nếu lắp camera ngoài trời, nên lựa chọn loại có tính năng kháng nước, kháng bụi để đảm bảo tuổi thọ.

2. Thay đổi thông số mặc định: Khi lắp đặt camera an ninh, phải có người theo dõi. Ngoài ra, hãy yêu cầu nhân viên lắp đặt thay đổi các thông số mặc định như tên người dùng, mật khẩu... để tránh trường hợp bị xâm nhập.

3. Lựa chọn nhà cung cấp uy tín, chất lượng và lưu thông tin bảo hành: Vì là đồ điện tử nên không thể tránh khỏi camera an ninh bị lỗi, hỏng. Vì vậy, thông tin bảo hành đầy đủ sẽ giúp người dùng liên lạc nhanh nhất với nhà cung cấp, đảm bảo quyền lợi khách hàng.