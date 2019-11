Khởi tố, bắt tạm giam đối với bà nội sát hại cháu ruột ở Nghệ An: Đã xác định được nguyên nhân bà sát hại cháu

Ngày 14/11, cơ quan chức năng Công an huyệnYên Thành (tỉnh Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng Phạm Thị Hường (65 tuổi, ngụ xã HậuThành, huyệnYênThành) về hành vi "Giết người".



Bà Hường được xác định là nghi can sát hại cháu ruột là NguyễnThị T. (11 tuổi, ngụ cùng địa phương) tại đập Bàu Ganh vào ngày 3/11.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan công an đã chứng minh được động cơ gây án của bà Hường là do mâu thuẫn với bố con nạn nhân.

Đồng thời, cơ quan chức năng bác bỏ thông tin bà Hường sát hại cháu nội với mục đích trục lợi tiền bảo hiểm hay theo giáo phái lạ.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu T..

Như tin đã đưa, chiều ngày 3/11, cháu T. cùng nhóm bạn đạp xe đạp đến dự sinh nhật của một bạn học trên địa bàn. Trên đường về, T. gặp bà Hường.

Cơ quan điều tra xác định, trên đường về hai bà cháu có xảy ra mâu thuẫn khi bà Hường nhắc đến việc bố con T. hỗn láo. Lúc này, bà Hường nảy sinh ý định sát hại cháu nên đã bảo cháu T. chở đến đập Bàu Ganh (thuộc xã Hậu Thành) để tắm.

Lúc xuống đập tắm, bà Hường nhờ cháu nội kỳ lưng rồi đẩy nạn nhân xuống đập.

Tối cùng ngày, không thấy con gái về nhà, gia đình tổ chức tìm kiếm. Đến ngày 5/11, thi thể cháu T. nổi trên hồ nước.

Bà Hường sau đó bị triệu tập. Tại cơ quan chức năng, người phụ nữ này thừa nhận đã đẩy cháu nội xuống nước dẫn đến tử vong.