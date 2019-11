Thái Bình: Kinh hoàng người phụ nữ đang mang bầu bị chồng sát hại, đốt xác ngay tại nhà

Theo thông tin ban đầu từ người dân địa phương, vào lúc 16h30, ngày 13/11. Người đàn ông SN 1996 (xác định là chồng của nạn nhân) đã ra tay sát hại vợ (SN 2001) rồi cuốn chăn đốt xác nạn nhân ngay tại nhà. Một số người dân cho biết, nạn nhân đang mang thai.



Ngay sau đó nghi phạm tự cắt tay để tự tử nhưng bất thành nên được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Người dân kéo đến hiện trường

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Hòa Bình có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời cấp báo sự việc lên Công an huyện Vũ Thư để thu thập chứng cứ.

Tối cùng ngày, lãnh đạo Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình) cho biết, hiện Công an huyện đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình, Viện KSND tỉnh Thái Bình trưng cầu khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Theo vị lãnh đạo này cho hay, lực lượng chức năng đang điều tra nên chưa có kết luận.

Nguyên nhân vụ án mạng đang được làm rõ.