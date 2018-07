Khởi tố bắt tạm giam đối tượng tra tấn dã man cô gái Y Nhiêu

Tối 24/7, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Thị Hà, nghi can có hành vi tra tấn dã man cô gái Y Nhiêu, tỉnh Kon Tum.

Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Hà (SN 1979) được đưa ra sau khi có kết quả giám định thương tật đối với chị Y Nhiêu (SN 1995, trú thôn Pêng Siêl, Đăk Pét, Đăk Glei, Kon Tum).

Mặc dù chưa công bố kết quả giám định tỷ lệ thương tật, song theo Công an TP Pleiku, đã có đủ cơ sở để khởi tố vụ án và bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Nguyễn Thị Hà. Các bước điều tra đã được Công an TP Pleiku thực hiện một cách cẩn thận, chính xác và đầy đủ, đảm bảo các thủ tục tố tụng cần thiết để ra quyết định khởi tố.

Công an TP Pleiku đưa cô Y Nhiêu đi giám định thương tật.

Trước đó, chị Y Nhiêu đã làm đơn tố giác bà Nguyễn Thị Hà đã có những hành vi tra tấn dã man chị đến Công an thành phố Pleiku. Cụ thể, Y Nhiêu cho rằng bị bà Hà dùng khò lửa khò vào da, dùng bàn là nóng chà lên tay rồi lấy thanh sắt nung nóng dí vào người; mặt chị bị bà Hà rạch dao lam, dí bàn là và thanh sắt nung nóng; tai thì bị dùng kìm cắt kẽm cắt đứt; thậm chí bà Hà còn dùng búa đập răng Y Nhiêu nhưng răng không gãy, rồi sau đó lấy kìm bẻ cho gãy.

Cũng theo Y Nhiêu, khi mang thai tháng thứ 5, chị cũng bị bà Hà đánh đến sẩy thai. Việc bị tra tấn khiến Y Nhiêu đi lại rất khó khăn và bị đe dọa nên rất lo sợ, không dám bỏ trốn. Đến ngày 9/7, lợi dụng lúc nửa đêm, Y Nhiêu mới trốn thoát khỏi "địa ngục" này và được người dân, cơ quan chức năng hỗ trợ, đưa đi điều trị.