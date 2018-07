Vụ cô gái trẻ tố bị tra tấn: Đối tượng từng là tay anh chị trong giới giang hồ?

Sáng 24/7, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đã tổ chức đưa cô gái Y Nhiêu (23 tuổi, trú tại thôn Pêng Siêl, xã Đak Pét, huyện Đak Glei tỉnh Kon Tum) - nạn nhân của vụ tra tấn từ quê nhà Kon Tum đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để giám định thương tích.



Trước đó, chiều 23/7, Công an TP Pleiku phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai, Công an phường Thống Nhất và đại diện Cơ sở tư vấn & cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai đã đến để khám xét nhà ở của Nguyễn Thị Hà (tức Nga "Vọc", SN 1979, tạm trú tại số 475, đường Lý Thái Tổ, tổ 3, phường Thống Nhất, TP Pleiku).



Theo quan sát, đi cùng đoàn làm việc còn có sự xuất hiện của bà Nguyễn Thị Hà – người bị tố tra tấn người làm thuê dã man, khiến dư luận bức xúc.

Theo nguồn tin của phóng viên báo Người lao động, trước đây, Nga "vọc" là một tay anh chị trong giới giang hồ. Nga nằm trong diện theo dõi của Công an TP Pleiku về hoạt động mại dâm nhưng đối tượng không phục vụ tại chỗ mà "điều" đi các nơi khi có khách yêu cầu.

Tuy nhiên, cũng trên báo này, một cán bộ Công an phường Thống Nhất, TP Pleiku cho biết bà Nga chỉ mới nghiện ma túy nên chưa nằm trong danh sách theo dõi. Căn nhà mà bà Nga thuê ở địa bàn chỉ là nơi các đối tượng tụ tập ăn, nghỉ chứ không phải là điểm nóng về tình hình an ninh trật tự như nhiều tụ điểm khác trên địa bàn.

Nga "vọc" được xác định là bị ngáo đá nặng. Ảnh: báo Lao động.

Trao đổi với Dân Việt, y sĩ Trịnh Đình Tài - cán bộ Trung tâm Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai cho biết, bà Nga bị ngáo đá ma túy nặng với 2 hội chứng là "ảo thính" và "ảo giác".



Nguyên nhân của hội chứng này được xác định do sử dụng ma túy đá một thời gian dài với tần suất dày đặc. Trong khoảng 3 ngày đầu vào đây cai nghiện, bà Nga thường xuyên la hét, quậy phá và nói rằng có người muốn giết mình rồi không chịu ăn uống.

Người đàn bà này thường xuyên nghĩ rằng có ai đó nhét mảnh chai, dây thép gai vào tai mình nên tai có cảm giác bùng nhùng khó chịu, đau đầu.

Ngoài ra, bà Nga còn mắc chứng hoang tưởng, lo sợ bị người khác giết hại mình nên thường có những hành động không kiểm soát được để bảo vệ mình. Đây được xác định là đối tượng nữ bị nặng nhất, tiên lượng thời gian điều trị từ 15 - 45 ngày mới có thể cắt cơn, tỉnh táo hoàn toàn.

Y Nhiêu bị đánh đập dã man như thời trung cổ. Ảnh: Tiền Phong.

Ngồi thu lu trên giường bệnh viện, nạn nhân vụ bạo hành dã man, chị Y Nhiêu vẫn sợ hãi khi có người hỏi về những tháng ngày bị hành hạ.



Chị Y Nhiêu kể, năm 2014 chị từ miền rẻo cao Đăk Glei xuống Gia Lai làm cho một nhà hàng tiệc cưới. Sau đó ít tháng Nhiêu quen bà N.T.H (thường gọi là Nga, 39 tuổi, ở phường Thống Nhất). Bà Nga liền gọi Nhiêu về phụ việc nhà, dọn dẹp, nấu cơm, và trả 3,5 triệu đồng/tháng.

Thời gian đầu, vợ chồng bà Nga vẫn đối xử tốt với Y Nhiêu và thường quan tâm lúc chị đau ốm. Nhưng từ tháng 5/2018 bà Nga bắt đầu hành hung và tra tấn chị bằng những cách dã man như dùng bàn là nóng dí vào người, bẻ gẫy răng, cắt tai, đánh đập khiến chị bị sảy thai ở tháng thứ 5.

Chân dung bà chủ bị tố bẻ răng, cắt tai người làm khi 'ngáo đá' ở Gia Lai (Nguồn: VTC14)

