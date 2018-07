Từ sự việc Nga "vọc" bạo hành người giúp việc đến sảy thai, nhìn lại những vụ tra tấn dã man từng chấn động dư luận cả nước

2018, Cô gái giúp việc bị chủ nhà tra tấn như thời trung cổ dẫn đến sảy thai

Những ngày gần đây, dư luận hết sức phẫn nộ trước việc chị Y Nhiêu (23 tuổi, dân tộc Giẻ Triêng, trú tại huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) đi làm thuê bị tra tấn dã man như thời trung cổ.

Theo lời kể của Y Nhiêu, từ tháng 3/2017, chị Y Nhiêu đến ở và giúp việc cho bà Nga (39 tuổi, phường Thống Nhất, TP Pleiku) và được trả 3,5 triệu đồng/tháng. Thời gian đầu, vợ chồng bà Nga vẫn đối xử tốt với Nhiêu và thường quan tâm lúc chị đau ốm.

Những vết thương chi chít khắp cơ thể Y Nhiêu

Nhưng từ tháng 5/2018, cô bắt đầu bị bà chủ hành hạ, đánh đập bằng nhiều ngón đòn kinh khủng. Thường là sau khi bà này dùng ma túy, đổ cho Y Nhiêu tội trộm tiền để lấy cớ đánh đập, hành hạ cô. Bà dùng bàn là hơ nóng lên rồi dí vào người Nhiêu, lấy cây sắt hơ vào lửa đánh rồi lấy kìm cắt kẽm để cắt tai.



Bà Nga cùng một nhân viên tên Na làm ở đó đã lấy mảnh chai, dao lam cắt vào mặt, cắt vào người, lấy búa đập rồi dùng kìm nhổ răng Y Nhiêu. Bà Na cũng lấy cái khò thui trụi tóc đi rồi dùng dao lam cạo. Bà còn dùng búa đập vỡ xương tay, lấy cây gỗ có gắn đinh đập vào vùng kín và ngực nạn nhân. Lúc chảy nhiều máu quá thì bà Nga cũng không đưa đi viện mà chỉ lấy lá mì đắp lên vết thương.



Khi Y Nhiêu có người yêu và mang thai tháng thứ 5 thì cũng là lúc chị bị bà Nga tra tấn khủng khiếp nhất. Nhiêu liên tục bị đánh đập, đạp vào bụng. Trong cơn ngáo đá bà Nga nói rằng: "Nếu trong bụng mày là con của chồng tao thì tao giữ, còn không thì tao đập cho chết". Khi Y Nhiêu bị đau bụng, ra máu, sau đó chị sinh non cháu bé. Thấy vậy, bà Nga đã cùng nhân viên mang thai nhi đi chôn ở bãi đất trống gần nhà.



Đối tượng Nga tại cơ sở cai nghiện. Ảnh: Người lao động

Đến ngày 10/7, khi bà Nga dọa sẽ cắt lưỡi thì chị Nhiêu đã lợi dụng lúc đi đổ than để bỏ trốn. Chiều 11/7, một phụ nữ nhìn thấy Nhiêu nằm lả trong ống cống nên mua nước, đồ ăn mang đến. Sau đó, một người đàn ông đã đưa chị về nhà cho tắm rửa, ăn cơm rồi trình báo công an. Công an TP. Pleiku đã đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị và lấy lời khai.



Ngày 22/7, công an huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đã vào cuộc điều tra vụ việc chị Y Nhiêu bị một chủ quán cà phê hành hạ, tra tấn dã man. Nga "vọc" - người đánh đập Y Nhiêu bị "ngáo đá" và sử dụng ma túy. Bước đầu, công an đã đưa bà này vào Trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai để cách ly, coi như là một biện pháp "giam lỏng".



Tối 24/7, Công an TP Pleiku (Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga, tạm trú tổ 3, phường Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai) về hành vi Cố ý gây thương tích.



2015, Chồng cắt gân chân tay vợ và hành hung dã man vì mâu thuẫn

Ngày 3/8/2015, tại thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, người chồng tên Chu Quang Đạo (57 tuổi) đã dùng dao nhọn cắt gân tay, gân chân và đâm thủng mắt vợ mình là chị Dương Thị H. (SN 1981) cùng nhiều vết thương rất nặng.

Người vợ bị chồng cắt gân chân tay, chọc thủng mắt vì mâu thuẫn gia đình

Theo điều tra ban đầu, do cuộc sống mâu thuẫn nên chị H. đã làm đơn xin ly hôn với Đạo. Sáng 3/8, do chị H có đơn trình báo việc Đạo cầm lấy túi xách đựng đồ nghề của mình nên Công an xã Lương Phong gọi chị H và Đạo lên trụ sở để làm việc.

Hai người vào trụ sở xã làm việc xong thì Đạo về trước. Khi chị H. từ trụ sở xã đi ra đến đoạn đường vắng đã bị Đạo lao ra chặn lại. Mặc dù chị H ra sức van xin, nhưng Đạo vẫn ra tay một cách tàn độc.

Nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện

Sau khi tra tấn vợ dã man, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 11/8/2015, đối tượng Chu Quang Đạo (SN 1966), nghi can trong vụ cắt gân tay - chân vợ đã tới Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Đạo bước đầu thú nhận hành vi gây thương tích cho vợ là chị D.T.H (SN 1983, ngụ ở thôn Chớp, xã Lương Phong, Hiệp Hòa). Đối tượng này cũng cho biết, trong những ngày qua gã ăn uống không tốt và tinh thần bất ổn khi nghĩ về hành vi gây án của mình.



2015, Chồng dùng dây điện tra tấn vợ suốt đêm do nghi làm xấu mặt mình

Theo đó, do mâu thuẫn trầm trọng, lại bị chồng đánh đuổi khỏi nhà nên từ tháng 7/2014, chị Hà sống ly thân, sau đó chị đưa con trai ra ở nhà trọ.

Ngày 7/1/2015, Hùng buộc chị Hà phải cùng anh đến công ty gặp người quản lý thú nhận mình và cô bạn kia chơi đề. Đến công ty, chị Hà vẫn khai đúng sự thật.

Chiều tối 8/1/2015, Hùng nhắn chị về nhà để nói chuyện. Nghĩ như nhiều lần trước nên chj đồng ý quay trở về nhà nói chuyên. Tuy nhiên, cho rằng vợ làm xấu mặt mình ở chốn đông người, nên vừa bước vài nhà, Hùng khóa trái cửa lại và chạy ra sau nhà lấy sợi dây điện đánh tới tấp vào người vợ, mặc cho nạn nhân quỳ lạy, van xin.

Người chồng đã dùng dây điện đánh tới tấp vào người vợ suốt cả đêm.

Đêm 8/1/2015, nghe tiếng chị Hà khóc, kêu cứu, nhưng không ai, thậm chí người anh ruột của Hùng ở sát cạnh cũng không dám bước vào.

Đến hơn 6h ngày 9/1, khi thấy chị Hà sốt mê man, Hùng mới mở cửa nhà. Ngay sau đó, chị Hà liền vùng chạy qua nhà người bà con bên chồng kêu cứu.



Nhận được tin báo, công an xã Phú Mỹ Hưng đã cử công an viên đến bệnh viện lấy lời khai của chị Hà và những nhân chứng, đồng thời tiến hành tạm giữ Hùng.



Sau quá trình điều tra, cảnh sát điều tra có kết luận không truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ xử phạt hành chính.

2012, Chủ nhà xối nước nóng vào ngang bụng bạo hành osin dã man

Tháng 9-2011, qua người giới thiệu, bà Phương đến giúp việc cho gia đình bà Minh (ở ngõ 95 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội). Do đã có tuổi, làm việc chậm chạp, bà Phương thường xuyên bị bà chủ chửi bới, không cho ăn, dùng tay chân đánh, dùng dép ghè vào mặt, hoặc tiện vớ được cái gì cũng đánh...

Thậm chí, khoảng tháng 10/2011, bà Minh bắt quả tang bà Phương ăn vụng bánh trên bàn thờ, lấy tiền lẻ đi mua mì tôm nên đã bắt người giúp việc phải bới thùng rác tìm ăn phân cháu ngoại của bà Minh để… ăn.

Những vết bỏng nặng trên người bà Phương sau khi bị chủ nhà tra tấn

Đỉnh điểm, bị nghi trộm tiền của chủ nhà, bà Minh bật bình nước nóng rồi ép bà Phương vào nhà tắm, lột sạch quần áo. Sau đó, bà chủ bật nước nóng hết cỡ, xối vào ngang bụng bà Phương và vào bộ phận sinh dục. Dù bị bỏng nhưng nạn nhân không được chủ nhà cho đi chữa trị, mà chỉ mua thuốc về xịt và giam lỏng trong nhà khiến bà Phương bị bỏng nặng.

Ngày 2/1/2012, lấy lý do bà Phương ăn vụng, bà Minh đã mua 200 gram ớt cay bắt ăn. Nuốt nước mắt nhai được khoảng 20 quả, bà Phương tìm cách giấu túi ớt vào gầm giường thì bị bà Minh phát hiện và ép ăn bằng hết khiến miệng bị phồng rộp.

Đến chiều 3/1/2012, thấy vết bỏng do bị xối nước nóng của bà Phương không thuyên giảm, bà Minh đã gọi "xe ôm" chở người giúp việc ra bến xe, đưa về quê ở huyện Ứng Hòa.

Sau đó, bà Phương đã được người nhà đưa đến bệnh viện điều trị. Tại đây, bác sĩ kết luận, bà Phạm Thị Phương bị nhiều thương tích bầm tím ở vùng mắt, cổ, ngực, vai, lưỡi phồng rộp. Bàn tay trái bệnh nhân bỏng 1% độ 3, đùi trái bỏng 6% độ 3, mông - bụng bỏng từ 2-5% độ 3, bộ phận sinh dục và tầng sinh môn bỏng 1% độ 3.

Bà chủ bạo hành nhận 18 tháng tù

Ngày 6/1/2012, bà Minh đã đến trình diện cơ quan công an và bị bắt ngay sau đó.



Trong phiên xét xử vào tháng 5/2012, HĐXX áp mức "trần" trong khung đề nghị án phạt của VKS dành cho bà Minh về hành vi hành hạ người giúp việc (18 tháng tù giam).

2011, Cô gái bị "Hoạn thư" cạo trọc đầu, xăm 3 con rết lên mặt và ngực

Năm 2008, chị Nguyễn Thị Giang (SN 1991) từ quê Nghệ An vào TP.Vũng Tàu làm phục vụ ở quán cà phê Monel trên đường Lê Quang Định (TP.Vũng Tàu). Quán cà phê này do Trâm Anh làm chủ.

Đến cuối tháng 11/2011, nghi ngờ Giang có quan hệ bất chính với chồng mình là anh Phạm Thế Phong nên Trâm Anh đã đánh đập, dọa tạt axít và thuê giang hồ giết Giang. Trâm Anh ép cô gái trẻ phải thừa nhận có tình cảm và đã nhiều lần "quan hệ" với anh Phong.

Sau đó, Trâm Anh đưa Giang đến gặp anh Phong để đối chất. Để khẳng định mình không có quan hệ với Giang, anh Phong tự lấy chai bia đập vào đầu gây thương tích.

Thế nhưng Trâm Anh vẫn không chịu buông tha cho cô nhân viên tội nghiệp. Cô ta cạo trọc đầu của Giang rồi cử Nguyễn Thị Hương - một nhân viên khác đưa Giang đi xăm rết lên mặt và hai bên ngực nạn nhân. Sau màn trả thù tình độc ác, Trâm Anh đuổi Giang về quê.

Trâm Anh (áo xanh) và Hương tại phiên tòa

Ngày 20/12, Công an TP Vũng Tàu khởi tố và bắt giam Nguyễn Thị Anh (tức Trâm Anh, chủ quán cà phê Mỏ Neo) và Nguyễn Thị Hương (quê Nghệ An, là nhân viên của quán) về tội "Cố ý gây thương tích".

Ngày 26/8/2014, Hội đồng xét xử TAND TP Vũng Tàu đã mở phiên tòa xét xử vụ án và tuyên phạt bị cáo Trâm Anh 2 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Thị Hương 2 năm tù giam, cùng về tội "Cố ý gây thương tích".

Kết quả điều tra, Giang bị thương tật 28% do các vết xăm. Các bị cáo sau đó đã phải bồi thường cho nạn nhân hơn 350 triệu đồng.



2010, Hào Anh - cậu bé 14 tuổi bị chủ nhà bẻ răng, kẹp sứt môi

Năm 2008, cậu bé Nguyễn Hoàng Anh (tức Hào Anh) đang học lớp 4 phải nghỉ để theo mẹ kiếm tiền và sau đó được gửi vào làm thuê ở trại tôm giống Minh Đức ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Tại đây, cậu bé 14 tuổi nhiều lần bị ông bà chủ ép uống nước tiểu, dùng kìm kẹp môi, đũa than nóng chích vào người...

Hào Anh bị chủ trại tôm tra tấn dã man

Đến năm 2010, Hào Anh được giải cứu khi người dân phát hiện cậu bé bị đánh bất tỉnh , đưa đi điều trị với thương tích 70%. Ở tuổi 14, Hào Anh có thân hình gầy còm, gương mặt nhằng nhịt sẹo.

Theo nạn nhân, ông bà chủ không những dùng kìm bấm vào môi mà còn nướng sắt chín đỏ, dùng bàn ủi nóng gí lên da thịt. Hào Anh nói, đến nay không nhớ đã bị ăn đòn bao nhiêu lần. Những lần đó đều bị cậu mợ ngăn cấm không được nói chuyện và tiếp xúc với người bên ngoài.

Vợ chồng chủ trại tôm và hai đồng phạm tại tòa

Trong phiên tòa tháng 6/2010, vợ chồng chủ đìa tôm hành hạ Hào Anh bị tuyên phạt mỗi người 23 năm tù và bồi thường vật chất cho cậu 50 triệu đồng. Phát biểu tại tòa, Hào Anh yêu cầu tòa xử nghiêm những người ngược đãi mình theo quy định pháp luật.



