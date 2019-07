Khánh Thi diện đồ sexy cùng Phan Hiển đến chúc mừng trò cũ

Chiều ngày 22/7, nữ ca sĩ Hoàng Mỹ An đã chính thức tổ chức buổi gặp gỡ báo chí tại TP.HCM nhân dịp ra mắt MV đầu tay mang tên "Ai cũng có một tình yêu để quên". Đây là MV đầu tiên được Hoàng Mỹ An thực hiện tại quê nhà sau nhiều năm học tập và hoạt động nghệ thuật tại thị trường hải ngoại.

Ca khúc "Ai cũng có một tình yêu để quên" là một sáng tác của nữ ca – nhạc sĩ Trang Pháp. MV có cốt truyện đơn giản kể về một cô gái nhớ tình yêu cũ của mình. Dù rất yêu anh ta nhưng cô nhất quyết quên đi tình yêu mà mình đã trải qua nhiều năm.

Bất ngờ nhất trong buổi ra mắt MV chính là giây phút Hoàng Mỹ An và Phan Hiển cùng thực hiện lại một đoạn nhảy dancesport. Như nhiều khán giả cũng đã biết, Hoàng Mỹ An và Phan Hiển từng là cặp nhảy rất ăn ý nhiều năm trước đây. Cả hai từng giành rất nhiêu huy chương và danh hiệu cao quý cả trong và ngoài nước. Đặc biệt hơn, bà xã Phan Hiển – kiện tướng dancesport Khánh Thi chính là thầy của Hoàng Mỹ An và cả Phan Hiển.



Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển đến chúc mừng trò cũ của Khánh Thi. Bà xã Phan Hiển diện trang phục sexy khoe ngực đầy.

Hoàng Mỹ An cảm thấy rất bất ngờ và hạnh phúc khi được kết hợp nhảy cùng với Phan Hiển. Đã lâu lắm rồi, Hoàng Mỹ An mới nhảy lại với Phan Hiển. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến Phan Hiển vì luôn đồng hành, ủng hộ và hỗ trợ cho em gái.

