Mừng sinh nhật tuổi 26 của Phan Hiển, Khánh Thi tung bộ ảnh gia đình ngọt lịm

Nhân sinh nhật tuổi 26 của ông xã Phan Hiển, kiện tướng dancesport Khánh Thi mới đây đã chia sẻ trên trang cá nhân bộ ảnh ngập tràn sắc hè được gia đình cô cùng nhau thực hiện.

"Happy birthday my love! We belong together. Vì anh sinh vào mùa hè, và cũng vì yêu anh nên các con của chúng mình cũng lần lượt ra đời vào mùa hè. Mùa của sự vui vẻ, hạnh phúc và gắn kết. Cám ơn anh đã bên cạnh và mang đến hạnh phúc cho cuộc đời đầy thử thách của em", nữ kiện tướng ngọt ngào gửi lời chúc đến ông xã.



Hai "thiên thần nhỏ" Kubi Minh Cường và Anna Vương Diễm tự tin tạo dáng chụp ảnh. Cả hai diện trang phục trắng - hồng vô cùng đáng yêu và không ngừng cười đùa bên bố mẹ.

Khánh Thi - Phan Hiển dành cho nhau những cử chỉ tình cảm, âu yếm.

Dù đã gần 10 năm bên nhau, cặp đôi vẫn lãng mạn như thuở mới yêu.

Cả hai cùng nhau khiêu vũ dưới tán cây.

Tạo nên khoảnh khắc ngập tràn niềm vui, sự hạnh phúc.

Trước đó, mỗi năm Khánh Thi đều gây bất ngờ khi tổ chức sinh nhật hoành tráng cho Phan Hiển.

Dù hơn ông xã đến 12 tuổi, nữ kiện tướng vẫn vô cùng tươi trẻ. Hai vợ chồng cô không hề gặp trở ngại về cách biệt tuổi tác.

Trong cuộc sống đời thường, Phan Hiển luôn chứng minh mình là người chồng của gia đình khi không ngại giúp vợ chăm sóc con nhỏ, làm việc nhà và chiều chuộng vợ con hết mực.