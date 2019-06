Với Khánh Thi, Lan Hương hay ông trùm Phan Quân, cơm nhà chẳng còn là xa xỉ vì chỉ cần điều này

"Ông trùm Phan Quân" - NSND Hoàng Dũng - từng bảo: "Hạnh phúc chính là cơm nhà". Một người nghệ sĩ cả đời ưu ái nghệ thuật hơn gia đình, một người chồng, người cha đã nói về cơm nhà như thế.



Do tính chất công việc, nghệ sĩ thường sinh hoạt giờ giấc trái với người thường. Dậy muộn, làm đêm, nay đây mai đó, tiện đâu ăn đấy, cơm nhà trở thành một điều xa xỉ. Cũng vì sinh hoạt chẳng giống ai mà phần lớn giới nghệ sĩ chọn ở riêng để tránh làm ảnh hưởng tới người thân. Nhưng hoặc do nếp nhà, hoặc do điều kiện, nhiều ngôi sao nổi tiếng như NSND Hoàng Dũng, NSND Lan Hương, kiện tướng dancesport Khánh Thi, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh... có cuộc sống tứ đại đồng đường. Mà bí quyết cho sự kết nối trong ngôi nhà nhiều thế hệ ấy của họ không gì khác chính là bữa cơm sum họp.

NSND Hoàng Dũng lên chức ông nội vào năm 2017. Cháu trai chào đời khiến cuộc sống của nam diễn viên gạo cội thay đổi, không chỉ về mặt tinh thần mà còn cả nền nếp sinh hoạt. Ba thế hệ ở chung trong một ngôi nhà, nhất cử nhất động đều phải đặt em bé lên hàng ưu tiên trước khi thu xếp các công việc khác. Riêng NSND Hoàng Dũng, như mấy chục năm nay, ông vẫn được tự do đi quay phim bất kể giờ giấc sớm hôm, hiếm khi có một bữa cơm đoàn tụ đông đủ cha con ông cháu.

Nhưng không vì thế mà bữa cơm ăn một mình mỗi tối muộn bớt đi ý nghĩa với ông.

NSND Hoàng Dũng bảo, do công việc, ông thường hay ăn cùng anh em đồng nghiệp, bạn bè, học trò, hoặc ăn luôn ở đoàn phim. Nhưng mỗi khi ở nhà vợ ông làm món gì ngon cho con cháu, bà đều gọi điện cho ông báo trước để ông "dành bụng", nếu có đi nhậu thì cũng chỉ nhậu cầm chừng.

Nhiều khi trở về nhà, đồ ăn đã nguội ngắt, các con đã đi ngủ từ lâu, bụng cũng không đói, nhưng nhìn mâm cơm vợ để dành cho mình, "ông trùm Phan Quân" vẫn thấy muốn được cầm bát đũa. Thường bà sẽ trở dậy, xuống nhà hâm nóng đồ ăn cho ông, rồi vừa nhìn ông ăn vừa nói chuyện, nhiều khi tâm sự thủ thỉ đến 2-3 giờ sáng mới đi ngủ.

Thói quen ăn hai bữa tối được NSND Hoàng Dũng duy trì nhiều năm nay. Ông bảo vì tiếc cái công vợ vào bếp, thương tấm lòng của vợ lúc nào cũng lo chồng cơm đường cháo chợ, chẳng biết đến miếng ngon đúng nghĩa nên dù có đi nhậu đến khuya, ông vẫn dặn vợ "để phần anh". Với ông, những bữa cơm đêm với đồ ăn đi qua hai lửa ấy đã giúp gia đình ông yên ấm, gắn bó, thấu hiểu và tha thứ cho nhau suốt gần 30 năm qua.

Cùng thế hệ với NSND Hoàng Dũng, lại cùng cảnh tứ đại đồng đường, nhưng bữa cơm gia đình của "cặp đôi vàng trong làng giải trí" Lan Hương - Đỗ Kỷ lại mang một màu sắc khác. Nữ chính "Sống chung với mẹ chồng" ngoài đời vừa sống chung với mẹ đẻ vừa sống chung với con dâu nhiều năm nay. Gia đình 4 thế hệ chan hòa trong căn nhà ở phố cổ. Dù cả hai vợ chồng đều hoạt động nghệ thuật, nhưng NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ lại có nếp sinh hoạt đặc biệt.

Từ khi còn trẻ, anh chị đã duy trì thói quen ngày hai bữa cơm nhà, ngoại trừ những lúc đi quay phim xa. Giờ có con dâu, cháu nội, thói quen đó vẫn không thay đổi. Con dâu chị cũng là người hiểu biết, khi đặt chân về nhà chồng đã nhanh chóng làm quen hòa nhập với nếp nhà. Bản thân NSND Lan Hương cũng luôn khéo léo, cởi mở để con dâu, mẹ chồng và bà ngoại chồng không có những chuyện mâu thuẫn, khó xử với nhau.

Ví như con dâu nấu ăn theo kiểu của con, chị không bao giờ góp ý. "Nhưng khi con thấy mẹ chồng hay bà nấu hợp lý hơn, ngon hơn thì con tự thay đổi". Hay như việc chị không ăn được hành mà anh Đỗ Kỷ lại rất thích ăn hành, thế là khi nấu nướng chị vẫn bỏ hành vào theo ý chồng nhưng lúc ăn thì khéo léo gắp ra. "Mỗi người nhường nhau một chút, nhịn nhau một chút thì bữa cơm lúc nào cũng vui vẻ, ngon miệng", NSND Lan Hương thổ lộ.

Nữ nghệ sĩ tâm sự, hạnh phúc lớn nhất của chị là các con đều hài lòng, yêu mến những bữa cơm sum họp này: "Nhà mình, bố mẹ, ông bà, con cái rất kính trọng nhau nhưng đôi khi đối xử với nhau như bạn bè. Nhiều khi chúng nó trêu chọc ông bà, bố mẹ là chuyện bình thường. Vì thế, gia đình mình màu sắc rất sinh động, chẳng ngày nào giống ngày nào. Quy định ngày hai bữa cơm, nếu bận không ngồi được cùng nhau thì thôi nhưng ngồi cùng là 'chém gió' đủ kiểu".

Kiện tướng dancesport Khánh Thi trước khi ra ở riêng vài tháng nay thì từng có gần 2 năm sống trong ngôi nhà 4 thế hệ 5 gia đình của ông xã Phan Hiển.

Ai cũng nghĩ, chung sống đông đúc như thế sao có thể trong ấm ngoài êm, nhưng Khánh Thi khẳng định, gia đình nhà chồng cô vô cùng hòa thuận, trên dưới nghiêm ngắn, mọi người hòa nhã tôn trọng nhau.

Hai vợ chồng cùng làm nghệ thuật trong khi cả nhà làm kinh doanh nên không tránh được lịch sinh hoạt trái dấu. Hiếm khi cô ăn cơm cùng đại gia đình chồng. Việc vào bếp nấu ăn thì càng không vì nhà đã có giúp việc phụ trách. Song không vì thế mà vợ chồng cô từ chối những bữa cơm nhà.

Mẹ chồng cô không chỉ lo chăm sóc, trông coi hai con giúp Khánh Thi mà còn nhắc nhở người làm nấu những món này món khác để tẩm bổ cho cô. Việc cô đi sớm về khuya cũng luôn được bà thấu hiểu mà không khi nào trách móc, thay vào đó là những bữa cơm nhẹ nhàng, bổ dưỡng được sắp sẵn để hai con ấm bụng sau một ngày dài làm việc mệt nhoài.

Mỗi lúc Khánh Thi đuối sức hay đổ bệnh, ông xã Phan Hiển lại đích thân vào bếp nấu món ăn vợ thích. Thi thoảng có dịp lễ tết rảnh rỗi hiếm hoi, Khánh Thi sẽ xuống nhà cùng mẹ chồng và các thành viên trong gia đình chồng chuẩn bị bày biện, nấu nướng, chỉ đạo người làm để có một bữa ăn sum vầy đầm ấm. Do nhà rộng và mỗi gia đình được bố trí sinh hoạt trong một không gian đủ riêng tư nên chỉ có những bữa ăn như thế mới kéo các thành viên lại gần nhau hơn.

Một trường hợp rất thú vị khác của showbiz Việt là Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Ít ai biết, dù thu nhập đủ mua vài căn nhà những Hoa hậu Việt Nam 2016 vẫn đang sống cùng bố mẹ trong một căn nhà nhỏ ở trung tâm phố cổ. Nhà cô còn có bà nội đã cao tuổi, họ hàng ruột thịt thì đều ở xung quanh nên mỗi dịp cuối tuần hay thậm chí là tối trong tuần, bữa cơm gia đình cô luôn như cỗ vì đông đúc.

Đỗ Mỹ Linh kể, nhà có người giúp việc nhưng cuối tuần, nếu không có công việc, sự kiện gì thì cô vẫn phải vào bếp như thường. Các bác, các cô, các anh chị em họ sẽ sum họp ở nhà Hoa hậu để thăm bà, và để gặp gỡ, trò chuyện nhau nữa. Thói quen này của đại gia đình cô đã có từ mấy chục năm nay. Mỗi năm cả nhà lại xuất hiện thêm người mới, dâu rể hay cháu chắt, nhưng nếp nhà thì vẫn được duy trì.

Đỗ Mỹ Linh bảo, cô chưa bao giờ có ý định xách vali ra ở riêng trừ khi đi lấy chồng. Mà có muốn bố mẹ cô cũng chưa chắc đã cho phép.

Hoa hậu chia sẻ, dù đã quen với cuộc sống của người nổi tiếng và lịch trình sinh hoạt không giống ai, cô vẫn muốn được trở về ngôi nhà quen thuộc mà mình đã sinh ra và lớn lên để nghỉ ngơi. Những bữa cơm đông đúc như cơm cỗ ấy luôn khiến cô được cười nhiều nhất, thư giãn nhiều nhất và bình an nhất.